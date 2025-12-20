白宮網站遭駭？出現理財網紅直播8分鐘

通常用來播放總統演說的白宮網站whitehouse.gov/live上，18日晚間突然出現一位理財網紅談論股票投資的直播影片，引發民眾對於白宮網路資安的憂慮。(美聯社)

白宮 官網日前突然出現了一位YouTube 內容創作者談論投資的直播影片，引發民眾對白宮官網資安的憂慮，質疑網站是否遭駭客攻擊。

引爆質疑的直播影片，18日晚間出現在通常是用來播放總統演說的whitehouse.gov/live網站上，且持續了至少八分鐘。

目前尚不清楚白宮網站是否遭到駭客入侵，又或者是政府內部人員不小心連結上YouTube；對此，白宮在聲明中表示「已經知道此事，並正在調查中。」

出現在白宮直播官網上的這段影片，是來自帳號@RealMattMoney的網紅馬特·法利(Matt Farley)長達兩個多小時的直播片段；法利在直播中回答了一些金融問題。

法利在19日告訴美聯社，他對此事毫不知情，是事發後才知道的。

法利指出，政府方面並沒有聯繫他，他也不知道自己的直播影片怎麼會出現在白宮網站上；他還開玩笑說，希望總統川普 和他的小兒子拜倫(Barron Trump)有「看我的直播並聽取我的建議。」

「要是我知道這直播會出現在白宮網站上，那我可能會說些其他事情而不是個人理財了，」法利說。

當被問及他還會談論哪些其他話題時，法利笑著回答說：「如果你有機會和全世界聊上八分鐘，你會說什麼呢？我只不過是個在YouTube上製作股票投資影片的普通人而已。」

川普政府和競選團隊在過去一年，遭遇了一系列網路安全漏洞和挑戰；2025年5月時，當局在一些民選官員、企業高層和其他知名人士收到了冒充白宮幕僚長威爾斯(Susie Wiles)之名的簡訊和電話後，展開了調查。

伊朗則是在2024年入侵了川普的競選系統，竊取並散佈了敏感文件，包括一份關於副總統范斯(JD Vance)的檔案；這份檔案是在范斯被選為川普競選搭檔之前所建立的。