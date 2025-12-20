我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮網站遭駭？出現理財網紅直播8分鐘

柯林頓摟妹照曝光 司法部公開淫魔富豪部分文件 突刪川普照啟疑竇

白宮網站遭駭？出現理財網紅直播8分鐘

編譯尤寶琪／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
通常用來播放總統演說的白宮網站whitehouse.gov/live上，18日晚間突然出現一位理財網紅談論股票投資的直播影片，引發民眾對於白宮網路資安的憂慮。(美聯社)
通常用來播放總統演說的白宮網站whitehouse.gov/live上，18日晚間突然出現一位理財網紅談論股票投資的直播影片，引發民眾對於白宮網路資安的憂慮。(美聯社)

白宮官網日前突然出現了一位YouTube內容創作者談論投資的直播影片，引發民眾對白宮官網資安的憂慮，質疑網站是否遭駭客攻擊。

引爆質疑的直播影片，18日晚間出現在通常是用來播放總統演說的whitehouse.gov/live網站上，且持續了至少八分鐘。

目前尚不清楚白宮網站是否遭到駭客入侵，又或者是政府內部人員不小心連結上YouTube；對此，白宮在聲明中表示「已經知道此事，並正在調查中。」

出現在白宮直播官網上的這段影片，是來自帳號@RealMattMoney的網紅馬特·法利(Matt Farley)長達兩個多小時的直播片段；法利在直播中回答了一些金融問題。

法利在19日告訴美聯社，他對此事毫不知情，是事發後才知道的。

法利指出，政府方面並沒有聯繫他，他也不知道自己的直播影片怎麼會出現在白宮網站上；他還開玩笑說，希望總統川普和他的小兒子拜倫(Barron Trump)有「看我的直播並聽取我的建議。」

「要是我知道這直播會出現在白宮網站上，那我可能會說些其他事情而不是個人理財了，」法利說。

當被問及他還會談論哪些其他話題時，法利笑著回答說：「如果你有機會和全世界聊上八分鐘，你會說什麼呢？我只不過是個在YouTube上製作股票投資影片的普通人而已。」

川普政府和競選團隊在過去一年，遭遇了一系列網路安全漏洞和挑戰；2025年5月時，當局在一些民選官員、企業高層和其他知名人士收到了冒充白宮幕僚長威爾斯(Susie Wiles)之名的簡訊和電話後，展開了調查。

伊朗則是在2024年入侵了川普的競選系統，竊取並散佈了敏感文件，包括一份關於副總統范斯(JD Vance)的檔案；這份檔案是在范斯被選為川普競選搭檔之前所建立的。

白宮 川普 YouTube

上一則

北佛州破獲性販運集團 救出43失蹤兒 最小僅1歲

延伸閱讀

柯林頓摟妹照曝光 司法部公開淫魔富豪部分文件 突刪川普照啟疑竇

柯林頓摟妹照曝光 司法部公開淫魔富豪部分文件 突刪川普照啟疑竇
斯特凡尼克退選翌日 川普表態支持布萊克曼競逐紐約州長

斯特凡尼克退選翌日 川普表態支持布萊克曼競逐紐約州長
以色列擬再度對伊朗動武 傳內唐亞胡準備遊說川普加入

以色列擬再度對伊朗動武 傳內唐亞胡準備遊說川普加入
川普對台軍售策略轉變 日經：聚焦阻止解放軍登陸

川普對台軍售策略轉變 日經：聚焦阻止解放軍登陸

熱門新聞

共和黨德州聯邦眾議員杜因。（路透）

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

2025-12-17 11:42
猶他州蘊藏大量稀土礦產，等待開採。（美聯社）

影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物

2025-12-13 10:50
華爾街日報指中國電玩大亨徐波利用代理孕母，在美國生下數十名甚至上百名子女。(取自微博)

中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭

2025-12-15 04:36
小川普已與棕櫚灘名媛貝蒂娜‧安德森(Bettina Anderson)訂婚。(路透)

47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚

2025-12-16 09:53
警方調查布朗大學槍案，公布監視錄影和嫌疑人的照片。(路透)

布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡

2025-12-18 21:55
監視器拍攝到布朗大學槍案兇嫌瓦倫特在阿拉莫租車公司取車的畫面。（路透）

布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵

2025-12-19 09:11

超人氣

更多 >
長照人倫悲劇 華人社區藏「柔似蜜」隱憂

長照人倫悲劇 華人社區藏「柔似蜜」隱憂
淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡

淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡
26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底

26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底
紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」
急了？特斯拉吐槽中國電動車 電池大續航差且重

急了？特斯拉吐槽中國電動車 電池大續航差且重