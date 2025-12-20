我的頻道

馬斯克上訴成功 特斯拉1390億元薪酬案獲恢復

北車殺人案張文墜樓身亡 學者從「1跡證」推測他不想死

聯邦法官擋下哈佛經費削減 司法部上訴遭批「無恥」

記者胡玉立／綜合報導
聯邦法官9月撤銷川普政府削減哈佛大學數十億元經費的決定，司法部於18日提起上訴。(路透)
川普政府司法部18日提交通知，將針對聯邦法官9月支持哈佛大學言論自由、撤銷政府削減哈佛大學數十億元經費的裁決，提起上訴。此舉表示，因白宮要求哈佛大學改革而引發的僵局，將持續下去。

美聯社報導，這項上訴通知，涉及哈佛大學和美國大學教授協會(American Association of University Professors)提出的兩起合併訴訟。哈佛大學今年一直在抵制川普政府對全國精英大學的施壓行動；此案正在考驗政府對這所美國歷史最悠久也最富有的長春藤盟校，究竟有多大影響力。

麻州聯邦地區法官巴洛茲(Allison Burroughs)9月裁定，川普政府大幅削減哈佛經費的做法，侵犯哈佛受憲法第一修正案保護的權利。巴洛茲表示，政府對哈佛大學的聯邦撥款附加了違憲條件；聯邦程序允許對侵犯公民權利的大學進行制裁，但政府也沒有遵循該程序。

川普政府以哈佛大學處理校園反猶太偏見問題行動遲緩為由，削減哈佛逾26億元聯邦經費。巴洛茲駁斥此說法，指政府利用反猶太主義作「煙幕彈」，針對美國頂尖大學進行「意識形態攻擊」。

白宮發言人休斯頓(Liz Huston)表示，哈佛大學未能保護學生免受校園歧視；「哈佛大學無權獲得納稅人資助，我們相信該大學將為其失職承擔全部責任。」

哈佛大學校方聲明表示，他們對自己的案件充滿信心。美國大學教授協會主席沃夫森(Todd Wolfson)則指出，川普政府上訴「只是其無恥停止關鍵研究經費運動的延續，目的是試圖阻止大學和教職員工從事任何川普不喜歡的言論、教學和研究。」

川普曾抨擊許多大學被「覺醒」意識形態侵蝕，試圖利用聯邦政府對研究經費的控制，推動大學改革；哈佛大學一直是他的首要目標。儘管哥倫比亞大學、布朗大學和康乃爾大學等校已與政府達成協議，但哈佛仍在努力抗爭。

在法律訴訟期間，哈佛和白宮仍繼續談判，川普曾多次表示，雙方即將達成解決方案；但協議始終未能實現。

哈佛大學 川普 白宮

