我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃票價太高惹怒球迷 FIFA讓步：提供60元門票

布朗大學2死槍案兇嫌仍在逃 紐時曝警2度鬧烏龍

美報告：北極125年來最熱 海冰面積創新低

中央社／華盛頓16日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
阿拉斯加安布勒（Ambler），攝於9月。（美聯社）
阿拉斯加安布勒（Ambler），攝於9月。（美聯社）

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）今天宣布，北極經歷有紀錄以來最熱的一年。氣候變遷引發的連鎖反應包括冰川和海冰融化、凍原綠化以及全球氣候紊亂。

中央社引述法新社報導，美國國家海洋暨大氣總署在最新「北極年度報告」（Arctic Report Card）中說，2024年10月至2025年9月期間，北極氣溫比1991年至2020年平均值高出攝氏1.6度。北極年度報告採用的數據可追溯至1900年。

報告共同作者、阿拉斯加大學（University of Alaska）的巴林傑（Tom Ballinger）說，看到如此短時間內出現快速暖化「確實令人憂心」。

報告說，今年北極經歷自1900年以來最溫暖的秋季、第2暖的冬季和第3暖的夏季。

受燃燒化石燃料等人類活動影響，北極暖化速度遠比全球平均快，並伴隨許多增強的反饋循環，這種現象稱為北極放大效應。

春季通常是北極海冰達到年度最大面積的時期，但2025年3月出現的最大值卻是衛星觀測47年來的最低水準。

參與撰寫報告的美國國家冰雪資料中心（NSIDC）資深研究科學家麥爾（Walt Meier）告訴法新社，這對北極熊、海豹和海象來說是迫切的問題，因為牠們依賴海冰作為移動、獵食和繁衍的平台。

模型預估到了2040年甚至更早，北極可能就會首次出現近乎無海冰的夏季。

暖化 氣候變遷 冰川

上一則

布朗大學2死槍案兇嫌仍在逃 紐時曝警2度鬧烏龍 川普生氣了

延伸閱讀

海洋暖化蝦量大減 新英格蘭禁捕令再延3年 緬因漁民影響最大

海洋暖化蝦量大減 新英格蘭禁捕令再延3年 緬因漁民影響最大
華盛頓州又暴雨 慎防土石流、潰堤

華盛頓州又暴雨 慎防土石流、潰堤
北極氣旋來襲 紐約周末今冬首場明顯降雪

北極氣旋來襲 紐約周末今冬首場明顯降雪
北極冷鋒來襲 15州2億人凍到月底 多個城市出現冰點以下低溫

北極冷鋒來襲 15州2億人凍到月底 多個城市出現冰點以下低溫

熱門新聞

(路透)

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

2025-12-10 12:23
范斯夫婦的婚姻被輿論熱議。(美聯社)

被拍到在餐館喝斥妻子 婚姻惹關注 范斯自我解嘲

2025-12-10 01:14
猶他州蘊藏大量稀土礦產，等待開採。（美聯社）

影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物

2025-12-13 10:50
川普總統二度執政上台首日簽署行政命令取消出生公民權（birthright citizenship）引發訴訟。示意圖（美聯社）

出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字

2025-12-12 10:32
專家建議夫妻制定清晰的財務目標，例如償還債務、改善住房條件、為子女未來儲蓄、建立退休保障等等。（美聯社）

每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦

2025-12-11 12:15
華爾街日報指中國電玩大亨徐波利用代理孕母，在美國生下數十名甚至上百名子女。(取自微博)

中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭

2025-12-15 04:36

超人氣

更多 >
年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠

年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠
好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這
47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚

47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚
親睹羅伯雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」

親睹羅伯雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」
柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友

柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友