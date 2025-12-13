我的頻道

全球唯一藍色麥當勞在亞利桑納州 離台積電廠不遠

大都會流失2球星同日開記者會 紐約郵報：沒人說後悔

猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物

記者顏伶如／綜合報導
猶他州蘊藏大量稀土礦產，等待開採。（美聯社）
猶他州蘊藏大量稀土礦產，等待開採。（美聯社）

猶他州企業「離子礦物技術公司」(Ionic Mineral Technologies)宣布，在猶州湖泊山(Lake Mountains)矽脊(Silicon Ridge)發現16種關鍵礦物和稀土元素。

「離子礦物技術公司」刊登於商業資訊網站(Business Wire)的新聞稿指出，這些發現印證了北美洲擁有最重要的戰略礦藏，可以建立本土供應來源，提供關鍵礦產做為先進人工智慧(AI)、永久磁鐵(permanent magnets)、能源科技等使用。

獨立實驗室ALS Chemex證實，猶他州礦藏屬於埃洛石型吸附離子黏土礦，與為中國提供大約35%至40%稀土總產量以及全國70%以上重稀土元素的地理構造相同。

被發現的礦藏富含關鍵科技金屬元素，包括鎵(gallium)、鍺(germanium)、銣(rubidium)、銫(cesium)、鈧(scandium)、鋰(lithium)、釩(vanadium)、鎢 (tungsten)、鈮(niobium)，還有完整的輕稀土與重稀土元素組合。

2024年12月，中國禁止鎵、鍺、銻(antimony)出口美國，2025年4月又對鎦(lutetium)、鈧、釔(yttrium)等關鍵稀土出口世界各地實施出口許可要求，猶他州發現這些關鍵礦物的戰略重要性更加顯著。

「離子礦物技術公司」創辦人兼執行長柴登(Andre Zeitoun)說，公司擁有下游採礦業務，包括氧化鋁(alumina，又稱礬土)與奈米矽(nano-silicone)的提取。

今年夏天，「離子礦物技術公司」在猶州學校信託土地租賃的8000英畝範圍裡，探勘600英畝後發現埃洛石黏土(halloysite clay)含有16種關鍵礦物和稀土元素。柴登說：「起初我們以為我們看錯了。」

「離子礦物技術公司」委託第三分機構進行的「初步經濟評估」(Preliminary Economic Assessment)預計明年完成。柴登說，這對猶他州而言，在許多方面都有深遠影響。

從黏土提取關鍵礦物的好處在於，由於使用低排放處理，幾乎零廢棄物。

