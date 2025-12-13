取消新生兒打B肝疫苗 ACIP新主席被診所解雇

CDC免疫實踐諮詢委員會新任主席米爾霍安被任職的兒童心臟科診所解雇，日前委員會通過不再強制要求新生兒接種B肝疫苗。(美聯社)

聯邦疾病防治中心 (CDC)免疫實踐諮詢委員會(ACIP)不久前投票 決定取消強制要求新生兒接種B型肝炎疫苗 ，該委員會新任主席米爾霍安(Kirk Milhoan)因此被他任職的兒童心臟科診所解雇。

這項消息是由米爾霍安的妻子金伯利(Kimberly Milhoan)透露，她和先生兩人本周在香港參加世界兒科心臟病醫學和心臟外科大會(World Congress of Pediatric Cardiology and Cardiac Surgery)時，得知被解雇的消息，隨即在獨立內容創作平台Substack上發表題為「諷刺」(Irony)的文章，提到先生只因為擔任CDC免疫實踐諮詢委員會主席便失去工作。

米爾霍恩稱，接受委員會任命、以及之後接受主席一職時，都有告知診所董事會。

就在米爾霍恩被任命為ACIP主席不久後，該委員會投票決定不再建議所有新生兒接種B肝疫苗，而只建議B肝病毒檢測呈陽性的母親所生嬰兒接種。這項投票結果遭到美國醫學會(American Medical Association)、美國傳染病學會(Infectious Diseases Society of America)等醫學界機構廣泛譴責。

米爾霍恩太太聲稱，她丈夫之所以被解雇，主要是因為他擔任ACIP主席而導致他所任職診所接到大量要求解雇他的電話。

米爾霍恩太太在文章中提到，最諷刺的是，他先生長期以來倡導接種疫苗，他從未否認疫苗的風險、也尊重自主權，卻仍相信，在多數情況下，疫苗益處大於風險。

米爾霍恩在ACIP名冊上所列職業是免費診所For Hearts and Souls Free Medical Clinic醫療主任，該診所由他和妻子共同主持；他的另一個公開職稱是德州歐文市(Irving)基督健康中心(Christus Health)兒童心臟科醫生。

基督健康中心透過聲明稱，米爾霍恩醫生是多家CHRISTUS醫院的獨立醫療人員，並且一直保有良好會員資格，但並未受雇於CHRISTUS，因此無法針對他目前的就業情況置評。