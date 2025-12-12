時代雜誌風雲人物 喻8大AI領袖「掌握歷史之輪」

我的頻道

編譯中心／綜合報導
62歲的黃仁勳現為全球第八大富豪。（美聯社）

「時代雜誌」(TIME)2025年年度風雲人物反映人工智慧(AI)對當今世界的深遠影響力，今年年度風雲人物第一個封面是致敬1932年經典照片「摩天大樓上的午餐」(Lunch Atop a Skyscraper)，畫面中有八位AI發展領域的要角在鋼梁上坐成一排。 第二個封面同樣聚焦這些科技領袖，但背景是周圍圍著鷹架的AI字樣。

時代雜誌指出，黃仁勳和蘇姿丰等企業家「掌握了歷史之輪，他們研發的技術以及做出的決策正重塑資訊格局、氣候以及我們的生活」。

62歲的黃仁勳現為全球第八大富豪，他旗下專精電玩遊戲圖形處理器的Nvidia輝達(另稱英偉達)原本知名度不高，如今由於幾乎壟斷推動全球AI熱潮的先進晶片，躍升為全球市值最高企業。

網路迷因將輝達喻為撐起股市的擎天神阿特拉斯(Atlas)，但輝達不僅是企業巨擘，同時也是治國工具，位居先進科技、外交跟地緣政治的交會點。川普總統(Donald Trump)常於深夜和黃仁勳「熱線」，近日還跟他說：「你要接管全世界了。」

到了今年年底，Cursor和Claude Code等編程工具已非常強大，各大AI公司的工程師幾乎在每項工作環節都需要使用它們。黃仁勳表示，輝達多數工程師也都是這些工具的用戶，讓輝達得以將晶片年產量增加將近三倍，同時人力僅提高一倍。

蘇姿丰提到，同樣的工具也協助超微加速打造足以匹敵輝達的軟體生態系統，她還說：「2025年是AI真正帶動企業生產力的一年。」

然而，如何負責任地運用AI的相關討論，今年也讓位給全速發展這項技術。黃仁勳11月接受時代雜誌專訪時強調：「每個產業都需要AI，每間企業都在使用AI，每個國家都必須打造AI。…，這是我們這個時代最具影響力的科技。」

輝達不久前才超越華爾街獲利預期，成為全球首間市值站上5兆美元的公司。

當懷疑者認為AI是泡沫，這波革命的領銜者則視AI為豐足時代的黎明。黃仁勳說道：「有一種說法是，全球國內生產毛額(GDP)的上限是100兆美元，但AI將把這個上限拓展至500兆美元。」 

