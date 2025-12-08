珍珠港84周年紀念日 首無倖存者出席

4架F-22型戰機編隊進場，飛越觀禮台上空時，其中一架戰機脫隊急速鑽升，亦即所謂的「缺席隊形」，象徵逝去的同袍。(美聯社)

海軍7日在夏威夷 珍珠港紀念珍珠港事變84周年，今年是第一次沒有倖存軍人出席；當年親歷事變的倖存美軍如今僅剩12人在世，且都已是百歲以上人瑞，因健康因素無法前往珍珠港出席典禮。

據美聯社報導，實際倖存者的缺席，意味著參加今年紀念活動的人都沒有當年襲擊的第一手記憶。珍珠港事變造成超過2300名美軍死亡，並將美國捲入二次大戰。隨著倖存者逝去，後人只能透過其他途徑去了解這段歷史。

1941年12月7日事變當天，駐紮在歐胡島上的海陸軍共有大約8萬7000人。1991年的50周年紀念活動時，約有2000名倖存美軍出席，但近年來隨著二戰世代凋零，出席者愈來愈少，去年只剩兩人，今年掛零，是2020年活動因新冠疫情 而未開放民眾參加以來首見。

現年105歲的夏普 (Ira Schab)，是去年兩名到場的倖存軍人之一，但他今年生病，不得不取消從俄勒岡州飛往夏威夷的計畫。他的女兒金柏莉·海恩里(Kimberlee Heinrichs)希斯說：「紀念活動第一次沒有倖存者在場，我心痛得無法形容。」

今年紀念活動從當地時間7日上午7時55分開始，正是當年日軍展開偷襲的時刻。全場先是肅立默哀，隨後舉行莊嚴儀式，四架F-22型戰機編隊進場，飛越觀禮台上空時，其中一架戰機脫隊急速鑽升，亦即所謂的「缺席隊形」(missing man formation)，象徵逝去的同袍。

以往的紀念儀式，會由倖存者敬獻花圈悼念殉職者，但這項工作近年已改由現役軍人執行。倖存者們乘船經過亞利桑納號戰艦紀念館(USS Arizona Memorial)時，起立向一旁軍艦上的現役海軍敬禮，官兵也向他們回禮。這座紀念館就位於當時沉沒的亞利桑納號戰艦上方。