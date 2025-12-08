金主捐5000萬 資助華大醫學院檢驗醫學系大四生學費

我的頻道

編譯陳韻涵／綜合報導
華盛頓大學醫學院附設醫院的護理師正準備為病患施打新冠疫苗。該系所最近獲得一筆逾5000萬元的匿名捐款，足夠未來50年為病理系的大四學生支付兩個學期學費。(美聯社)
華盛頓大學醫學院附設醫院的護理師正準備為病患施打新冠疫苗。該系所最近獲得一筆逾5000萬元的匿名捐款，足夠未來50年為病理系的大四學生支付兩個學期學費。(美聯社)

華盛頓大學醫學院(UW Medicine)院長德利特(Tim Dellit)本月1日宣布，系所獲得一筆逾5000萬元的匿名捐款，未來50年將為華大檢驗醫學與病理學系(Department of Laboratory Medicine and Pathology)的大四學生支付學費。

西雅圖時報(The Seattle Times)報導，該系學生1日下午被告知需穿著正式服裝，出席由德利特院長主持的活動。許多學生感到錯愕，不清楚會發生什麼事，甚至有人一度擔心會有壞消息，結果卻完全相反。

德利特當天向約30名大學生宣布，系所未來50年將陸續收到總額逾5000萬元的捐款，資金將用於補助大四學生的臨床實習課程費用，相當於兩個學期的學費。

華大醫學院發言人蘇珊‧格雷格(Susan Gregg)表示，此補助相當於每名學生可分得約8000元至1萬元。

美聯社報導，該系學生潔斯敏‧沃茲(Jasmine Wertz)得知學費可望減免後，激動落淚表示：「我真的嚇到了，非常激動，也非常感恩。」

校方指出，這項方案未來10年內將把招生規模從現有的70名擴大至100名學生，有助紓解全美醫學檢驗實驗室科學人力短缺的問題。

格雷格表示，這筆鉅額捐款的捐贈者不願具名，只透露來自華盛頓州，且「與此學系有關」。

華大的檢驗醫學課程旨在訓練學生對病患檢體進行臨床實驗室檢測，檢測結果將協助醫療人員診斷、治療並預防疾病。學生畢業後，多在醫院、研究實驗室、檢測試劑研發企業或其他醫療機構就業。

談及檢驗醫學的重要性，華大醫學及病理學實驗室主任巴爾德(Geoffrey Baird)指出：「我們服務的對象多半永遠見不到我們，有些人甚至不知道我們的存在，或以為我們只是機器。」

巴爾德強調，這份工作需要大量應用科學與醫學訓練，且對臨床診斷至關重要。他以糖尿病為例說明：「若不知道血糖是126毫克/分升，就無法作出糖尿病診斷，這個數字就是糖尿病的定義。」

