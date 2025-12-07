我的頻道

台積太太開餐廳 鳳凰城吃的到爌肉鹹酥雞飯、炸甜不辣

文化落差？中國「小動作」華生在美國做 被指性騷擾

超級富豪金援共和黨 目標實現教育券

記者顏伶如／綜合報導
肯塔基州一群教師示威，呼籲拯救公立學校體系。(美聯社)
金融投資公司「須斯罕那國際集團」(Susquehanna International Group)創辦人、共和黨重量級金主億萬富豪亞斯(Jeff Yass)淨資產約657億，在全球富豪排行榜位居第27名。華盛頓郵報5日報導，亞斯多年來透過大筆捐款造成龐大政治影響力，追求目標是透過納稅人稅金成立的教育券(school vouchers)，讓民眾擁更多學校選擇(school choice)的彈性空間。

報導指出，數十年來保持低調的亞斯，最近幾年隨著政治影響力升高而經常上新聞，他也是TikTok的主要投資人。從2015年以來，亞斯的政治捐款累計達3億5000萬元，從2015年到2024年之間總金額排名第6，稍微落後索羅斯(George Soros)但領先馬斯克(Elon Musk)。然而，與許多富豪金主不一樣的是，67歲的亞斯政治捐款只有一個目標：倡議教育券與學校選擇計畫。

亞斯認為公立學校辜負數以百萬計的學童，學生應該有機會選擇想要就讀的學校，不管是私立學校、教會學校、特許學校或傳統型的公立學校，而且照樣由納稅人稅金支付。亞斯的觀點遭到左派人士厭惡，教師工會與其他批評人士則說教育券是對公立學校的攻擊，對富裕家長而言教育券是拿到意外之財。但亞斯與川普總統因為理念一致而結盟，白宮東廂(East Wing)改建豪華宴會廳的計畫經費就有亞斯的贊助。

亞斯的努力還是面臨限制。在家鄉賓州，亞斯多年來大量贊助政治，教育券計畫雖然列入賓州立法議程，但迄今還沒通過立法。德州今年推出規模10億元的教育券計畫，背後則有亞斯的大力贊助。

亞斯與妻子珍妮(Janine)當年對賓州教育環境做出評估後，把孩子送到私立哈弗福德學校(Haverford School)，目前每學年學費4萬8000元。

面對2026年期中選舉，亞斯已對支持教育券的多名共和黨州長候選人開出贊助支票，包括拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)及唐納德斯(Byron Donalds)，在北達科他州、南達科他州、喬治亞州、密西西比州、田納西州也將支持候選人。

全球排名第27的超級富豪亞斯(Jeff Yass)多年來透過大筆捐款，宣揚由納稅...
賓州 公立學校 共和黨

