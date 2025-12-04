美艦誤擊友軍事件曝光 飛官遭自家飛彈追擊眼前浮現「人生跑馬燈」

美國海軍飛彈巡洋艦「蓋茲堡號」（CG-64）11月4日停靠在波多黎各龐塞港的無人機空拍影像。(路透)

美國海軍在針對葉門叛軍青年運動的行動期間，接連發生數起備受矚目又代價高昂的事故。4日公布的最新調查報告揭露，這場美國海軍自二戰以來最激烈、持續最久的海上作戰，使艦艇與人員面臨沉重損失。

美聯社與商業內幕報導，4份報告多起事件，包括「蓋茲堡號」（USS Gettysburg）巡洋艦2024年12月22日向「杜魯門號」航艦起飛的2架戰機開火，並擊落其中一架；另外還涉及「杜魯門號」與一艘商船的碰撞事件，以及今年稍早航艦上又損失2架戰機。

在美國海軍稱為「明顯的友軍誤擊事件」中，「蓋茲堡號」隨同「杜魯門號」航艦打擊群部署紅海僅7天後，就意外擊落第11戰鬥攻擊中隊（VFA-11）的一架超級大黃蜂戰機。指揮部調查顯示，這起事件差點釀成更大災難。初步報導集中在被擊落的飛機，但調查發現第2架戰機也險遭擊落，第3架更一度成為潛在目標。

根據報告，當第一枚地對空飛彈自「蓋茲堡號」升空時，第一架戰機的飛官與武器官起初誤以為飛彈正在追擊一架尚未發現的敵方無人機 。他們看著飛彈上升、急轉，朝自己襲來時，飛官眼前一度閃過自己的一生。別無選擇之下，兩人於飛彈擊中前彈射逃生。

在這混亂時刻，「蓋茲堡號」對第2架戰機再度發射飛彈，飛行員多次發出求救訊號，但選擇以機動迴避而非彈射。飛彈緊追不放，並調整方向追擊戰機，最終僅以數英尺差距擦身而過，造成戰機劇烈震盪，隨後燃燒並在海中爆炸。至於造成這場災難的原因，指揮部調查指出，從規劃過程不足到「蓋茲堡號」作戰系統缺陷等一系列失誤都可能導致事件，船員疲勞也可能是因素之一。

美聯社指出，調查綜合描繪出「杜魯門號」航艦的情況，不僅飽受定期飛彈襲擊，給水兵造成巨大壓力，其他作戰任務也讓高層領導承受沉重負擔，以至於艦長和導航員嚴重睡眠不足，而這是在原定6個月、後延長至8個月部署前半段就發生的情況。

這4起本可避免的失誤使美國海軍損失超過1億美元，包括3架飛機報廢、杜魯門號受損及多名水兵受傷。雖然沒有人員死亡，但多起事故都僅靠幾秒的反應時間決定結果。其中一份報告還指出，在艦上某些區域，激烈的戰鬥行動「讓船員產生麻木感」，部分水兵「忘記自身在任務中的角色意義」。