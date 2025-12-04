我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

南韓男星趙震雄竟是性侵犯？為刪除黑歷史「身分個資全是假」

美艦誤擊友軍事件曝光 飛官遭自家飛彈追擊眼前浮現「人生跑馬燈」

編譯周辰陽／即時報導
美國海軍飛彈巡洋艦「蓋茲堡號」（CG-64）11月4日停靠在波多黎各龐塞港的無人機空拍影像。(路透)
美國海軍飛彈巡洋艦「蓋茲堡號」（CG-64）11月4日停靠在波多黎各龐塞港的無人機空拍影像。(路透)

美國海軍在針對葉門叛軍青年運動的行動期間，接連發生數起備受矚目又代價高昂的事故。4日公布的最新調查報告揭露，這場美國海軍自二戰以來最激烈、持續最久的海上作戰，使艦艇與人員面臨沉重損失。

美聯社與商業內幕報導，4份報告多起事件，包括「蓋茲堡號」（USS Gettysburg）巡洋艦2024年12月22日向「杜魯門號」航艦起飛的2架戰機開火，並擊落其中一架；另外還涉及「杜魯門號」與一艘商船的碰撞事件，以及今年稍早航艦上又損失2架戰機。

在美國海軍稱為「明顯的友軍誤擊事件」中，「蓋茲堡號」隨同「杜魯門號」航艦打擊群部署紅海僅7天後，就意外擊落第11戰鬥攻擊中隊（VFA-11）的一架超級大黃蜂戰機。指揮部調查顯示，這起事件差點釀成更大災難。初步報導集中在被擊落的飛機，但調查發現第2架戰機也險遭擊落，第3架更一度成為潛在目標。

根據報告，當第一枚地對空飛彈自「蓋茲堡號」升空時，第一架戰機的飛官與武器官起初誤以為飛彈正在追擊一架尚未發現的敵方無人機。他們看著飛彈上升、急轉，朝自己襲來時，飛官眼前一度閃過自己的一生。別無選擇之下，兩人於飛彈擊中前彈射逃生。

在這混亂時刻，「蓋茲堡號」對第2架戰機再度發射飛彈，飛行員多次發出求救訊號，但選擇以機動迴避而非彈射。飛彈緊追不放，並調整方向追擊戰機，最終僅以數英尺差距擦身而過，造成戰機劇烈震盪，隨後燃燒並在海中爆炸。至於造成這場災難的原因，指揮部調查指出，從規劃過程不足到「蓋茲堡號」作戰系統缺陷等一系列失誤都可能導致事件，船員疲勞也可能是因素之一。

美聯社指出，調查綜合描繪出「杜魯門號」航艦的情況，不僅飽受定期飛彈襲擊，給水兵造成巨大壓力，其他作戰任務也讓高層領導承受沉重負擔，以至於艦長和導航員嚴重睡眠不足，而這是在原定6個月、後延長至8個月部署前半段就發生的情況。

這4起本可避免的失誤使美國海軍損失超過1億美元，包括3架飛機報廢、杜魯門號受損及多名水兵受傷。雖然沒有人員死亡，但多起事故都僅靠幾秒的反應時間決定結果。其中一份報告還指出，在艦上某些區域，激烈的戰鬥行動「讓船員產生麻木感」，部分水兵「忘記自身在任務中的角色意義」。

無人機

上一則

川普挫敗 大陪審團拒絕再次起訴紐約州檢察長詹樂霞

延伸閱讀

海軍上將：防長赫塞斯未下達「格殺勿論」命令

海軍上將：防長赫塞斯未下達「格殺勿論」命令
F-16聖伯納汀諾墜毀 飛行員逃生

F-16聖伯納汀諾墜毀 飛行員逃生
空軍雷鳥飛行表演隊F-16戰機墜毀 飛行員彈射逃生影像曝光

空軍雷鳥飛行表演隊F-16戰機墜毀 飛行員彈射逃生影像曝光
莫迪將會普亭 印度預料提增購俄製S-400飛彈

莫迪將會普亭 印度預料提增購俄製S-400飛彈

熱門新聞

根據新規定調整，70歲退休可領最高額社安金。(美聯社)

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

2025-11-29 21:51
大一新生平均每八人就有一人缺乏高中數學基本技能。示意圖（美聯社）

一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出

2025-12-02 10:38
越來越多戰後嬰兒潮世代老年人基於稅務考量沒有在退休之後「大屋換小屋」(downsize)，選擇在家終老並且把房子當做遺產留給兒女，到時候孩子繼承房子，反而可以少繳一些稅。路透

資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產

2025-12-03 10:54
本季以來最冷空氣將覆蓋大平原、中西部、五大湖區和東北部地區，可能會打破數十項每日最低氣溫紀錄。(美聯社)

入冬以來最強北極冷鋒來襲 氣溫大降影響15州兩億人 

2025-12-03 20:04
「股神」巴菲特(Warren Buffett，右)和數十年好友、波克夏投資集團副董事長孟格(Charlie Munger，左)。美聯社

巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險

2025-11-27 12:09
19歲女學生安妮‧露西亞‧羅培茲‧貝洛沙，因非法居留，前往波士頓機場準備搭機時被聯邦移民幹員逮捕。(美聯社)

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯

2025-12-03 09:54

超人氣

更多 >
三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？
因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬
楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防
北極冷鋒來襲 15州2億人凍到月底 多個城市出現冰點以下低溫

北極冷鋒來襲 15州2億人凍到月底 多個城市出現冰點以下低溫
移民局「翻舊帳」 華人10年前來美產子再次入境遭查

移民局「翻舊帳」 華人10年前來美產子再次入境遭查