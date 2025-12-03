空軍雷鳥飛行表演隊F-16戰機墜毀 飛行員彈射逃生影像曝光

美國空軍「雷鳥」飛行表演隊的一架F-16「戰隼」戰機。資料照片。(美聯社)

紐約郵報3日報導，美國空軍一架F-16C「戰隼」戰機在加州 死亡谷（Death Valley）附近的特羅納機場（Trona Airport）墜毀。從「X」帳號「DisasterAlert」發布的影片顯示，現場竄起濃厚黑煙，所幸飛行員似乎成功彈射，並在降落傘協助下緩緩降落。

An F-16C Fighting Falcon - U.S. Air Force Thunderbirds - crashed on a dry lake bed adjacent to Trona Airport in San Bernardino County, California, south of Death Valley.



The pilot ejected successfully, sustaining only minor injuries, and was transported to a hospital in… https://t.co/NMMq8VnHGp pic.twitter.com/PfEqkotyeD — DisasterAlert (@DisasterAlert2) 2025年12月3日

聖伯納汀諾（San Bernardino）郡警局表示，一位目擊者於當天上午10時28分報案，表示至少有一名飛行員彈射正在送往醫院。這架F-16C隸屬於美國空軍「雷鳥」（Thunderbirds）飛行表演隊，該隊聲明證實「一名雷鳥飛行員在加州受控空域上空執行訓練任務時，從F-16C戰隼戰鬥機安全彈射。」事故原因尚待釐清。

根據聲明，彈射的飛行員目前情況穩定，正在接受進一步治療。事故調查由中國湖海軍航空武器站（China Lake Naval Air Weapons Station）駐地的中國湖警察處理，後續訊息將由美國空軍第57聯隊（57th Wing）公共事務辦公室發布。