我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中日緊張之際 解放軍曝曾在東海與2架「不明飛機」對峙

Anthropic執行長承認：AI數千億美元支出存在巨大風險

二戰諾曼地戰役救出海裡多名傷兵 緬因州101歲原住民老兵去世

記者胡玉立／綜合報導
曾參與諾曼地登陸的北美原住民老兵查爾斯·謝伊，3日在法國諾曼地區的家中去世，享年101歲。(路透)
曾參與諾曼地登陸的北美原住民老兵查爾斯·謝伊，3日在法國諾曼地區的家中去世，享年101歲。(路透)

1944年諾曼地登陸日(D-Day)，時年19歲的美國陸軍醫護兵查爾斯·謝伊(Charles Shay)，在奧馬哈海灘(Omaha Beach)多次跳入海中拯救重傷士兵，讓許多人免於溺斃。這位榮獲銀星勳章(Silver Star)的北美原住民老兵，3日在法國諾曼地的家中去世，享年101歲。

謝伊的長期好友兼護理員勒格朗(Marie-Pascale Legrand)向美聯社表示，謝伊「在親人陪伴下安詳離世」。在諾曼地戰役中倖存的謝伊，2018年起定居在距離諾曼地海岸不遠處。

謝伊1924年出生在緬因州印第安島，屬於佩諾布斯科特部落(Penobscot tribe)，一生共獲頒一枚銀星勳章和三枚銅星勳章，後來在2007年又獲得法國最高榮譽「榮譽軍團勳章」(Legion of Honor)。

1944年6月6日英、美、加等國近16萬名士兵在諾曼地登陸，當天共有4414名盟軍士兵陣亡，其中2501人是美國人，逾5000人受傷。德國在該場戰役不到一年後，宣布投降。

謝伊2024年曾對美聯社回憶說：「我想我那時已做好犧牲生命的準備，所幸最終不是非得這麼做。在我看來，完成這項任務是我的責任；我根本沒時間擔心自身處境和可能喪命這件事。」

他還表示，那天晚上，精疲力竭的他在海灘上方一片小樹林睡著了；「早上醒來時，感覺就像睡在墓地，周圍都是美國人和德國人的屍體。我沒在那裡待多久就繼續趕路了。」

謝伊後來繼續見證歷史，他曾在韓戰期間以醫護兵身分重返戰場，參與美國在馬紹爾群島的核試驗，後來在奧地利維也納國際原子能機構工作。他有60多年從未提及自己的二戰經驗；但2007年起，他開始參加諾曼地登陸紀念活動。近年來，他抓住諸多機會，發表感人證詞，傳播和平訊息。

多年來，謝伊每逢6月6日都會在俯瞰奧馬哈海灘的一處懸崖舉行焚燒鼠尾草儀式，以紀念逝者；以他命名的紀念碑也矗立在該處。直到2022年6月6日，他將這項紀念活動交給另一位美洲原住民。那年剛好俄烏戰爭爆發，謝伊也對歐洲大陸再度發生戰爭感到悲痛。

原住民 德國 緬因州

上一則

曾力挺阿富汗難民來美安置計畫 被責背叛MAGA 共和黨圍剿自家議員

下一則

德州民主黨聯邦眾議員庫維拉夫婦被控賄賂 川普突特赦 民主黨支持

延伸閱讀

英國國安顧問北京會王毅 中方提及日本與二戰成果

英國國安顧問北京會王毅 中方提及日本與二戰成果
中發布軍控白皮書 促日本清理二戰遺留在中化武

中發布軍控白皮書 促日本清理二戰遺留在中化武
氣候變遷危機…灣區富豪仍愛在史廷森海灘置產

氣候變遷危機…灣區富豪仍愛在史廷森海灘置產
緬因州老師1小時投進1516球 3度挑戰金氏紀錄

緬因州老師1小時投進1516球 3度挑戰金氏紀錄

熱門新聞

根據新規定調整，70歲退休可領最高額社安金。(美聯社)

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

2025-11-29 21:51
大一新生平均每八人就有一人缺乏高中數學基本技能。示意圖（美聯社）

一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出

2025-12-02 10:38
越來越多戰後嬰兒潮世代老年人基於稅務考量沒有在退休之後「大屋換小屋」(downsize)，選擇在家終老並且把房子當做遺產留給兒女，到時候孩子繼承房子，反而可以少繳一些稅。路透

資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產

2025-12-03 10:54
「股神」巴菲特(Warren Buffett，右)和數十年好友、波克夏投資集團副董事長孟格(Charlie Munger，左)。美聯社

巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險

2025-11-27 12:09
核子戰爭的概念看似只會出現在冷戰紀錄片或反烏托邦電影中，但專家、國防分析師與國安規畫人員仍必須設想一旦爆發核子衝突，美國哪些城市會首先成為攻擊目標；示意圖。（路透）

核戰推演揭美高風險城市 首波攻擊前5大假想目標曝光

2025-11-29 13:07
美國國籍暨移民局（U.S. Citizenship and Immigration Services）。（美聯社）

拜登任內進入美國的難民必須重新審查 綠卡申請暫停

2025-11-26 10:25

超人氣

更多 >
資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產

資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產
移民局追「債」華人10年前來美產子被查

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯
檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美

檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美
「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人

「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人