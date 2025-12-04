二戰諾曼地戰役救出海裡多名傷兵 緬因州101歲原住民老兵去世

曾參與諾曼地登陸的北美原住民老兵查爾斯·謝伊，3日在法國諾曼地區的家中去世，享年101歲。(路透)

1944年諾曼地登陸日(D-Day)，時年19歲的美國陸軍醫護兵查爾斯·謝伊(Charles Shay)，在奧馬哈海灘(Omaha Beach)多次跳入海中拯救重傷士兵，讓許多人免於溺斃。這位榮獲銀星勳章(Silver Star)的北美原住民 老兵，3日在法國諾曼地的家中去世，享年101歲。

謝伊的長期好友兼護理員勒格朗(Marie-Pascale Legrand)向美聯社表示，謝伊「在親人陪伴下安詳離世」。在諾曼地戰役中倖存的謝伊，2018年起定居在距離諾曼地海岸不遠處。

謝伊1924年出生在緬因州 印第安島，屬於佩諾布斯科特部落(Penobscot tribe)，一生共獲頒一枚銀星勳章和三枚銅星勳章，後來在2007年又獲得法國最高榮譽「榮譽軍團勳章」(Legion of Honor)。

1944年6月6日英、美、加等國近16萬名士兵在諾曼地登陸，當天共有4414名盟軍士兵陣亡，其中2501人是美國人，逾5000人受傷。德國 在該場戰役不到一年後，宣布投降。

謝伊2024年曾對美聯社回憶說：「我想我那時已做好犧牲生命的準備，所幸最終不是非得這麼做。在我看來，完成這項任務是我的責任；我根本沒時間擔心自身處境和可能喪命這件事。」

他還表示，那天晚上，精疲力竭的他在海灘上方一片小樹林睡著了；「早上醒來時，感覺就像睡在墓地，周圍都是美國人和德國人的屍體。我沒在那裡待多久就繼續趕路了。」

謝伊後來繼續見證歷史，他曾在韓戰期間以醫護兵身分重返戰場，參與美國在馬紹爾群島的核試驗，後來在奧地利維也納國際原子能機構工作。他有60多年從未提及自己的二戰經驗；但2007年起，他開始參加諾曼地登陸紀念活動。近年來，他抓住諸多機會，發表感人證詞，傳播和平訊息。

多年來，謝伊每逢6月6日都會在俯瞰奧馬哈海灘的一處懸崖舉行焚燒鼠尾草儀式，以紀念逝者；以他命名的紀念碑也矗立在該處。直到2022年6月6日，他將這項紀念活動交給另一位美洲原住民。那年剛好俄烏戰爭爆發，謝伊也對歐洲大陸再度發生戰爭感到悲痛。