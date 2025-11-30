我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州史塔克頓兒童生日派對槍響 4死10傷、槍手在逃

美4口之家年薪需14萬元 知名經理人拋「新貧窮線」掀熱議

信件被扣2年 非裔女房東告郵局 纏訟到最高院

編譯廖振堯／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
德州一名女房東指控郵局兩名員工故意不投遞她與租客的郵件，長達兩年，憤而提告，官司一路纏訟到聯邦最高法院。(路透)
德州一名女房東指控郵局兩名員工故意不投遞她與租客的郵件，長達兩年，憤而提告，官司一路纏訟到聯邦最高法院。(路透)

德州一名女房東科南(Lebene Konan)聲稱自己的郵件被美國郵政(US Postal Service)故意扣留兩年之久，引發關於郵政服務是否豁免「聯邦侵權索賠法」(Federal Tort Claims Act)的爭議，本案已上訴到聯邦最高法院。

美聯社報導，科南聲稱德州尤利斯(Euless)郵局的兩名員工故意不投遞她與租客的郵件，原因是她認為對方不喜歡她是非裔且擁有多處房產。科南發現其中一處出租房產的信箱鑰匙在她不知情的情況下被換掉，使她無法拿信、分發租客的郵件。她向郵局詢問時，卻被告知她要證明房產所有權之後，才會給她新鑰匙或正常投遞。儘管科南提供了證明，郵件問題依然持續。

科南指控郵差將她的一些郵件歸為無法投遞或一直退件，她跟租客因此收不到諸如帳單、藥物等重要郵件；她還說部分租客因郵件問題搬離，她因此損失租金收入。向郵政官員提出數十次申訴之後，科南最終依據聯邦侵權索賠法提起訴訟，案件進入最高法院審理。

當聯邦雇員疏失造成傷害或財損時，聯邦侵權索賠法保障個人可向聯邦政府求償。不過郵政服務是例外之一，規定郵政署不能因「遺失、誤投、漏投信件或包裹」而被起訴。本案焦點在於：當郵政員工「故意」不投遞信件或包裹時，此豁免是否仍然適用。郵政署擔憂若案件敗訴，可能會有大量民眾提告，引起訴訟潮，畢竟郵件丟失這種情況非常普遍。

德州聯邦地區法院先前駁回科南主張的不能豁免，不過第五巡迴上訴法院去年認為主張合理，因為涉及故意不投遞郵件的行為，並同意地區法院駁回科南針對個別郵差索賠；郵政署隨後再上訴至最高院。

大法官艾里托(Samuel Alito)上個月指出，人們可能很輕易因各種理由覺得郵差故意不投遞信件，像是聖誕節沒收到小費、被狗嚇到等，「如果所有這些爭議都被提告並必須審理，後果會是什麼？一封普通信件的郵資要漲到3元嗎？」

美國郵政 租客 德州

上一則

4口之家年薪需14萬元 知名投資經理人拋「新貧窮線」掀熱議

下一則

加州史塔克頓兒童生日派對槍響 4死10傷、槍手在逃

延伸閱讀

信件被耽擱2年 德州女房東怒告美國郵政

信件被耽擱2年 德州女房東怒告美國郵政
沙柯吉2012年競選資金案 法國最高院維持有罪判決

沙柯吉2012年競選資金案 法國最高院維持有罪判決
禁止德州選區重畫判決 最高院擋下

禁止德州選區重畫判決 最高院擋下
郵政總局撒手 華埠合約郵局咬牙苦撐

郵政總局撒手 華埠合約郵局咬牙苦撐

熱門新聞

美國在1960年代至90年代，曾是稀土生產的領導者，如今卻受制於中國。(路透)

這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國

2025-11-22 13:07
退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病。示意圖（美聯社）

人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病

2025-11-24 09:21
田納西州Red Ginger Buffet中餐館華人老闆夫婦因承認涉及多項移民重罪，其中一項最高可判處十年徒刑，並可能面臨高額罰款。(截自谷歌地圖)

窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境

2025-11-25 11:11
芝加哥奧海爾國際機場的TSA布告，提醒民眾辦理真實身分證。將來搭機時如果未持真實身份證或有效護照，可能要支付18元費用。(美聯社)

TSA提新規 沒有REAL ID或護照 過安檢要付18元

2025-11-22 00:30
一名委內瑞拉裔婦女詐騙紅藍卡500萬元，除判罪外，司法部並向法院起訴，剝奪她的公民權。(美聯社)

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

2025-11-24 16:12
天氣預報顯示，今年的感恩節假期，美國大部分地區將遇上壞天氣。(美聯社)

感恩節出遊 全美2/3地區恐遭遇豪雨、強風、大雪

2025-11-22 20:35

超人氣

更多 >
提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定
李靚蕾斷開王力宏美變這樣 爆乳踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮

李靚蕾斷開王力宏美變這樣 爆乳踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮
核戰推演揭美高風險城市 首波攻擊前5大假想目標曝光

核戰推演揭美高風險城市 首波攻擊前5大假想目標曝光
1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」
55年最大規模…空巴召回6000架A320 全球航班恐大亂

55年最大規模…空巴召回6000架A320 全球航班恐大亂