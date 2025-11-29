4口之家年薪需14萬元 知名投資經理人拋「新貧窮線」掀熱議

Simplify Asset Management首席策略師格林近日主張，美國四口之家年收入至少約要有14萬美元才算過得去，這相當於美國官方貧窮線的4倍多。（路透）

華盛頓郵報 29日報導，在華爾街 操盤投資組合的經理人格林（Michael Green）主張，美國四口之家年收入至少要有14萬美元才算過得去，相當於美國官方貧窮線的4倍多。雖然多數經濟學家直呼「荒謬」，但也承認他觸及一個真正困住美國家庭的核心問題：現代家庭需要多少收入，才能感到安全？

Simplify Asset Management首席策略師格林（Michael Green），經常在網路創作平台Substack發表文章，擁有超過4.6萬訂閱者，讀者多為金融圈的富裕專業人士。他近日在文章中提出，依據新澤西州 中產郊區的生活成本，估算房租、醫療、托育與其他生活必需品支出後，他認為四口之家至少要有13萬6500美元才能維持體面生活。

相比之下，美國衛生與公共服務部（HHS）訂定的官方貧窮線只有3萬2150美元，約101萬台幣。

格林的說法迅速在社群和經濟學界掀起論戰。

支持者大讚「今年最重要的文章」，批評者則直指「完全不符合現實」，因為美國四口之家收入中位數約為10萬9300美元，將14萬美元視為貧窮線，意味著美國大多數家庭都是「窮人」。

然而，即便反對者不接受他的貧窮線，不少專家仍認同他點出一個值得反思的現象：家庭收入與生活成本已經脫節，尤其在住房、托育與醫療支出飆高的年代。

格林表示，他之所以提出這項計算，是因為看到自己的孩子才20多歲、剛踏入社會面臨的困境。他稱收入介於4萬至10萬美元之間的人，正落入一個「死亡之谷」：收入太高不能領補助，但又不足以負擔所有生活必要支出。這讓年輕世代推遲結婚和生育。

他批評，官方算法是拿1963年一家人的食物支出金額乘以3後，再年年依物價微調，一路沿用到現在，落伍到「令人不敢置信」。

美國學界也指出，近年家庭支出中，食物占比下降，但住房與托育成本大幅飆升，而官方算法不再反映現實。

雖然多數學者認為格林把「中產生活成本」當成「衡量貧窮的標準」是不正確的，但他確實掌握了許多家庭即使收入中位，依舊覺得生活不安穩的原因。