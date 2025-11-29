我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加華女外出旅遊 內褲精心縫製口袋專門為這事

「去廚房替大家做飯」 南加警局高管涉歧視亞裔警員

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

編譯王曉伯／綜合報導　
聽新聞
test
0:00 /0:00
根據新規定調整，70歲退休可領最高額社安金。(美聯社)
根據新規定調整，70歲退休可領最高額社安金。(美聯社)

社會安全局(SSA)提高民眾的「完全退休年齡」(Full Retirement Age，FRA)門檻，從明年開始生效，1960年以及之後出生的民眾，要到67歲才能領取全額社安金，而不致被削減，若是能熬到70歲才退休，就能領取最高額的社安金，每月4152元。

根據SSA的規定，一個人年滿62歲退休才能申請社安金，但無法領到全額，因為與FRA仍有一段很大的差距。如果是在62歲退休，只能領取全額社安金的七成，若領取的是配偶的社安金，則只有65%。換句話說，如果全額社安金為每月1000元，62歲退休就只能領取700元。

根據SSA的說法，如果能等到FRA退休，每月的社安金才不會面臨永久性的削減，如果選擇更晚申領，可以領到的金額會隨著申領時的年齡按比例遞增，但70歲是最高限度，即使超過這個年齡再申領也不會再進一步增加金額。SSA指出，2026年的最高額社安金將由今年的4018元提高至4152元。

一個人的FRA是根據他的出生年份而定，每個人每月能領多少社安金則取決於其工作年數和工作期間的收入。但是在國會1983年通過的改革方案下，自2021年以來，FRA每年遞增兩個月。因為此一改革，1943到1954年間出生的人的FRA是66歲，1959年出生者的FRA為66歲零10個月。明年將是FRA的最後一次上調，將所有在1960年及之後出生的人的完全退休年齡上調至67歲。因此，1960年出生的人要到2027年才有資格領取全額社安金，而不是2026年。

該改革方案旨在旨在穩定社安金的財務狀況，在此之前，民眾可以在65歲就申領FRA的社安金，但該方案將FRA逐步推高，最終一次調整就是在2026年生效的這次調整。

近幾年來有專家一再警告社安金(包括退休金、遺屬與殘障人士補助)的財務況難以為繼，依賴的信託基金預估將於2035年耗盡。這雖然比起先前預測推遲了一年，但政府應儘早而非拖延解決社安金缺口的問題。如果美國國會不提前採取行動解決資金缺口的話，屆時僅能支付約83％的社安金。

每個人的「完全退休年齡」取決於每人的出生年份。社會安全局(SSA)提供了一個計算器，幫助民眾確定自己何時可達完全退休年齡，計算器網址點這裡

　

社安金 退休金 SSA

上一則

詐6300萬新冠紓困款 亞利桑納前主播判刑10年

延伸閱讀

歷來第2高 紅藍卡B部分保費明年漲9.7%變202.9元

歷來第2高 紅藍卡B部分保費明年漲9.7%變202.9元
歷來第2高 紅藍卡B部分保費 明年漲9.7%

歷來第2高 紅藍卡B部分保費 明年漲9.7%
5城市風景美、物價低 25萬美元存款與社安金就能過得愜意

5城市風景美、物價低 25萬美元存款與社安金就能過得愜意
理財百科／社安金70歲領最多 9成美國人不願等

理財百科／社安金70歲領最多 9成美國人不願等

熱門新聞

美國在1960年代至90年代，曾是稀土生產的領導者，如今卻受制於中國。(路透)

這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國

2025-11-22 13:07
退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病。示意圖（美聯社）

人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病

2025-11-24 09:21
田納西州Red Ginger Buffet中餐館華人老闆夫婦因承認涉及多項移民重罪，其中一項最高可判處十年徒刑，並可能面臨高額罰款。(截自谷歌地圖)

窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境

2025-11-25 11:11
芝加哥奧海爾國際機場的TSA布告，提醒民眾辦理真實身分證。將來搭機時如果未持真實身份證或有效護照，可能要支付18元費用。(美聯社)

TSA提新規 沒有REAL ID或護照 過安檢要付18元

2025-11-22 00:30
一名委內瑞拉裔婦女詐騙紅藍卡500萬元，除判罪外，司法部並向法院起訴，剝奪她的公民權。(美聯社)

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

2025-11-24 16:12
天氣預報顯示，今年的感恩節假期，美國大部分地區將遇上壞天氣。(美聯社)

感恩節出遊 全美2/3地區恐遭遇豪雨、強風、大雪

2025-11-22 20:35

超人氣

更多 >
腦袋年輕不是夢 華郵研究：每天做「這件事」就能抗老

腦袋年輕不是夢 華郵研究：每天做「這件事」就能抗老
香港大火震驚國際 甄子丹老婆發言惹怒中國網友急刪文

香港大火震驚國際 甄子丹老婆發言惹怒中國網友急刪文
李靚蕾斷開王力宏美變這樣 爆乳踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮

李靚蕾斷開王力宏美變這樣 爆乳踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮
熬過11月苦日子結束 4生肖年底註定要發橫財

熬過11月苦日子結束 4生肖年底註定要發橫財
提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定