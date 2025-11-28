聯邦學貸新政策 護理不算專業學位 申貸減半變10萬

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
密西根州一所醫院急診室內搶救病患的護理師。(路透)

「大又美法」(one big beautiful bill)通過的聯邦學貸新上限訂於2026年7月生效，國家廣播公司(NBC)27日報導，護理科系被川普政府排除於「專業學位」(professional degree)之外，貸款金額因此受到限制，引起全國健康團體反彈，護理科系學生則不知道是否有能力負擔研究所花費。

原本研究所學生可以申請完成學位需要花費金額的聯邦學貸，但新版規定則以攻讀領域是否屬於「專業學位」對學貸金額訂定上限。攻讀「專業學位」的學生每年可以申請的貸款上限為5萬元，終身貸款上限20萬，並非「專業學位」的學生每年可以申請的貸款上限為2萬500元，終身貸款上限10萬。大學部學生申請聯邦學貸並不受新版規定影響。

教育部公布的「專業學位」包括：藥劑、牙醫、獸醫、脊骨神經醫學、法學、醫學、驗光學、骨科醫學、足病學、及神學(theology)。

「美國護士協會」(American Nurses Association)對於新規提出警告說，希望取得高級護理學位的學生，學貸取得將受到嚴重限縮。

國家廣播公司報導，對於許多學生來說，以後想要攻讀護理碩士或博士將變得更加困難。住在俄亥俄州哥倫布(Columbus)的23歲學生布蘭迪(Naimah Brandy)目前就讀張伯倫大學(Chamberlain University)護理系，準備2027年拿到學士學位後拿執業護士(nurse practitioner)執照並考慮讀碩士。她說，新規恐讓學貸金額變少，深感挫折，「但我會加倍努力」。

教育部指出，統計數據顯示，95%的研究所護理學生貸款金額都不到2萬500元年度上限，新規上路後影響並不大。不過，「全美教育統計中心」(National Center for Education Statistics)今年7月公布報告指出，研究所護理學生平均每年花費超過3萬元。

杜克大學(Duke University)護理學院院長雷爾夫(Michael Relf)表示，新規可能讓想要攻讀高級護理學位的學生感到卻步。

