商業糾紛？美國醫療器材新創公司 控中國股東竊技術 求助政府議員

中國企業近年來大筆投資美國藥物醫療新創公司，但也傳出許多商業糾紛，甚至牽扯到中方竊取美國技術、危及國家安全的指控。(示意圖，歐新社)

中國企業近年來大筆投資美國藥物、醫療保健新創公司；在不少美國公司紛紛展開雙臂歡迎中資的同時，許多商業糾紛也頻繁傳出，甚至牽扯出中方竊取美國技術、危及國家安全的指控。

華爾街 日報報導，一家名為FastWave Medical的醫療器材新創公司，目前正與中國投資者進行存亡保衛戰，甚至要求美國外國投資委員會(CFIUS)介入。 CFIUS負責審查來自海外的直接投資(direct investment)，尤其關注國家安全問題。

FastWave Medical創辦人尼爾森(Scott Nelson)表示，該公司主要研發新醫療技術，而最大投資者是中國遠大醫藥集團(Grand Pharmaceutical Group Limited)，遠大集團成立於2008年，目前在香港 上市，主要從事原料藥和製劑的開發、製造及銷售。

2021年成立的FastWave，致力於研發治療血管壁鈣化的新技術和器材，血管鈣化會減少血液流向心臟或腿部。當時另一位共同創辦人與遠大有合作關係，而遠大也投資過其他美國醫療保健新創公司，因此雙方合作，遠大成為單一最大股東。

尼爾森指出，2022年底，遠大未能履行其追加投資的承諾，導致FastWave面臨資金斷鏈威脅。

去年FastWave收到多份融資承諾，但遠大要求FastWave必須支付1.5億元才肯放手，這實際上阻止了該公司的融資管道。而尼爾森今年更發現，遠大正與另一家中國公司合作研發類似醫療設備，他形容這是個精心策畫的陰謀，目的在摧毀FastWave並控制其技術。若不能在年底前取得融資，FastWave就要倒閉。

尼爾森今年5月要求CFIUS審查遠大的原始投資，希望聯邦主管單位能責令遠大撤資或取消其部分股東權益。他現已尋求遊說川普政府、國會議員以及CFIUS前主席等人幫助。遠大目前暫未作出回應。

眾議院「美國與中共戰略競爭特別委員會」共和黨 籍主席穆勒納爾(John Moolenaar)指出，「FastWave的遭遇再次警示，中國正有組織地竊取美國技術。」他表示委員會已告知CFIUS，若允許遠大取得FastWave雷射技術的控制權，將會帶來國安相關風險，因為這種技術可應用於半導體和軍事領域。