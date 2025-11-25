我的頻道

誰是庫克接班人？蘋果下任CEO 四大熱門人選浮出檯面

金融時報：美國24日已在阿布達比祕密舉行俄烏和平談判

編譯季晶晶／即時報導
蘋果執行長庫克本月年滿65歲，市場開始關注他的接班人選。（路透）
蘋果（Apple）執行長庫克本月年滿65歲，盡管他曾表示希望在公司待上相當長的一段時間、蘋果對高管未設強制退休年齡，也沒跡象顯示他有離職壓力，但分析師和投資人已開始熱議：誰將成為這家極具代表性美國科技巨擘的下一任掌門人？

華爾街日報點名四位現任蘋果高階主管為潛在接替人選，蘋果發言人對此不予評論。

首先是金融時報也曾點名、掌管硬體的資深副總特納斯（John Ternus，50歲）。他比其他候選人年輕，但已在蘋果服務24年，從參與初代iPad開發，逐步負責Mac與AirPods，至今掌管所有硬體工程，包括關鍵產品iPhone。他的重要成就包括主導Mac從英特爾晶片過渡至蘋果自研晶片。

第二位熱門人選是負責軟體工程的費德里吉（Craig Federighi，56歲）。他經常在蘋果年度開發者大會上介紹新版作業系統與軟體功能。果斷的管理風格有助於確保順利交付產品。近期因應蘋果在AI領域的發展挑戰，他已被賦予更多AI職責，目標改善Siri等產品的競爭力。

第三位是掌管服務業務的庫伊（Eddy Cue，61歲）。他以出色的談判能力著稱，曾主導多項關鍵合作案。然而，他與庫克的年齡相近，若接任執行長，可能被視為過渡性質領導者。

最後一位是掌管行銷部門的喬斯維克（Greg Joswiak，61歲）。他即將在明年迎來於蘋果服務的第40年，是維護蘋果品牌形象與高溢價策略的關鍵人物。除了主導產品發表與全球行銷，他也常負責應對敏感議題，例如近期公開承認蘋果在AI方面的進展未達預期標準。

