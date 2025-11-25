土耳沙種族屠殺最後倖存者 111歲辭世

我的頻道

編譯盧炯燊／綜合報導
1921年土耳沙市種族大屠殺事件最後倖存者之一維奧拉‧弗雷澈，24日過世，享嵩壽111歲。(美聯社)
1921年土耳沙市種族大屠殺事件最後倖存者之一維奧拉‧弗雷澈，24日過世，享嵩壽111歲。(美聯社)

1921年奧克拉荷馬州土耳沙市(Tulsa)種族大屠殺事件最後倖存者之一維奧拉‧弗雷澈(Viola Fletcher)，24日在醫院過世，享嵩壽111歲。

美聯社引述弗雷澈的孫子說，祖母是在土耳沙一家醫院安詳離世，家人陪伴在側。

在弗雷澈過世消息傳出後，作為奧州第二大城市土耳沙首位黑人市長的尼科斯(Monroe Nichols)說，全市都哀悼她的離世，又說「弗雷澈承受了遠超常人的苦難，但她的一生都在為人們指明方向，指引前行的道路」。

1921年5月31日土耳沙綠林(Greenwood)社區，爆發長達兩天的種族大屠殺，造成300多人死亡，是美國史上死亡人數最多的種族暴力事件之一，當時弗雷澈年僅七歲，與另外兩個姊妹僥倖逃過白人暴徒開槍、縱火的死亡屠殺。

綠林社區是黑人高級住宅區，人口約1萬，在種族隔離、三K黨橫行的時代，經常有白人滋事。大屠殺事件起因是一名白人女子報警，指遭黑人伸「鹹豬手」，嫌犯隨即被逮捕受審。

在報紙大肆渲染下，法院外白人與黑人互相對峙，之後白人暴徒到處縱火及開槍，造成數百人喪生，房屋被焚毀及遭洗劫一空，這個曾經繁榮的「黑人華爾街」，30個街區被夷為平地。

1914年5月10日在奧州出生的弗雷澈，在回憶錄說「永遠無法忘記曾經繁榮的社區變成如今的焦土，空氣中瀰漫的濃煙，以及鄰居們驚恐萬分的面容」。

經過幾十年後，大屠殺幾乎遭人遺忘，直到1997年，奧州成立委員會調查這起暴力事件，才引發了更廣泛的討論，弗雷澈2021年在國會作證，講述了她的遭遇。一直以來基於恐懼遭報復，她從不提起此事。

2023年她在孫子多番說服下出版了回憶錄，目的是不希望歷史重演，需要讓人們了解發生了什麼。

不過司法部以事過百年為由，超過聯邦起訴的時限，包括弗雷澈在內的倖存者也從未收到州或市政府的任何賠償。

