多數大型零售商 感恩節當天不營業 梅西百貨等黑五提前開張

編譯尤寶琪／綜合報導
感恩節翌日的黑色星期五將拉開年節購物序幕，不過消費者花錢心態保守，使業者對今年購物季不敢樂觀。(路透)

延續近年來的趨勢，2025年多數大型零售商都將在感恩節當天休息；但也有部分商家選擇在黑色星期五提前開張，方便顧客大搶購。

所以，若計畫在感恩節當天前往任何商家購物的話，建議出發前先打電話或上網查詢，確認是否有營業再出門；以下就是2025年感恩節期間，將會暫停營業的主要零售商名單：

大型零售商店艾爾迪(Aldi)、好市多(Costco)、山姆會員商店(Sam's Club)、目標百貨(Target)、Trader Joe's和沃爾瑪(Walmart)，感恩節當天都不營業；好市多和目標百貨黑色星期五營業時間請上網查詢；山姆會員商店和沃爾瑪則正常營業。

Gap集團旗下，包括Athleta、Banana Republic、Gap和Old Navy等品牌大部分門市在感恩節期間都將會暫停營業，但有部分門市可能會營業，建議上網查詢你所在門市的營業時間以及黑色星期五的營業時間。

傑西潘尼(JCPenney)、柯爾百貨(Kohl's)、梅西百貨(Macy's)、Marshalls和TJ Maxx等百貨公司感恩節都不營業；傑西潘尼和柯爾百貨黑色星期五5時開門，梅西早上6時開門，並會延長營業時間，Marshalls和多數TJ Maxx門市則是7時開門。

百思買(Best Buy)、宜家家居(IKEA)和家得寶(Home Depot)等感恩節當天暫停營業；請上網查詢你所在地區門市的黑色星期五營業時間。

迪克體育用品(Dick's Sporting Goods)感恩節當歇業一天，但大多數門市會在黑色星期五早上6點準時開門營業；Hobby Lobby感恩節所有門市都不營業；黑色星期五則會在早上8點準時開門；Home Goods and Homesense兩家商店感恩節也不營業，蛋多數門市黑色星期五會7點開門，建議消費者請先上網查詢。

因為感恩節是聯邦假日，銀行和政府機構都會關閉，所有金融市場也將會休市一天；紐約證券交易所網站宣布，會在11月28日黑色星期五縮短市場交易時間，收盤時間為美國東部時間下午1時或1時15分，而非通常的下午4時。

銀行通常在「黑色星期五」都會營業；但也有一些例外；建議出發前先上網查詢。

