我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明顯溫度差？高市見義總理熱情相擁 與李強疑眼神交會

佛里曼：28點讓感恩節變俄的 川普值得「張伯倫和平獎」

婚變？范斯夫人被拍到沒戴婚戒 民主黨諷：JD睡沙發了嗎

記者胡玉立／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
烏莎·范斯19日造訪北卡州「新河陸戰隊航空站」的小學。（美聯社）
烏莎·范斯19日造訪北卡州「新河陸戰隊航空站」的小學。（美聯社）

第二夫人烏莎·范斯(Usha Vance)19日與第一夫人梅蘭妮亞·川普一同訪問北卡州列朱恩營軍事基地(Camp Lejeune)，被拍到她手上沒戴婚戒。網路議論紛紛，21日甚至開始流傳她與丈夫范斯分居的謠言。對此，烏莎的發言人向「今日美國報」(USA TODAY)聲明表示，烏莎「是三個孩子的母親，她經常洗碗、為孩子們洗澡，有時候忘記戴戒指。」

X平台眾說紛紜的評論中，民主黨策士帕克霍緬科(Adam Parkhomenko)說：「有意思。烏莎·范斯昨天在列朱恩營沒戴婚戒。」民主黨官方帳號則問：「JD(副總統范斯)睡沙發了嗎？」

「今日美國報」報導，現年39歲的烏莎盡管是公眾人物，但低調內斂的她，更注重為人母而非政治人物的角色；她多次被人拍到的照片，有時戴婚戒、有時沒戴。烏莎被視為美國現代女性挑戰政治婚姻固有模式和束縛的一員。

自范斯就職副總統以來，烏莎只在前「觀點」(The View)節目主持人梅根·馬侃(Meghan McCain)的播客中接受一小時訪問外，再也沒有參加過任何媒體活動。

烏莎生於聖地牙哥，她的父母是信奉印度教(Hindu)的印度移民，都從事教育工作。她和范斯育有三個孩子：8歲的伊凡(Ewan)、5歲的維韋克(Vivek)和3歲的米拉貝爾(Mirabel)。

烏莎與范斯在耶魯法學院相識，范斯2016年出版的回憶錄曾描述烏莎：「她似乎是個基因突變體，集人類應有的所有美好品質於一身：聰明、勤奮、高挑、美麗。」范斯還稱烏莎是他的「精神導師」。

范斯10月底曾公開談到希望妻子改信天主教，被媒體寫成新聞。他在密西西比大學舉行的「美國轉捩點」(Turning Point USA)活動中表示，「我是否希望她也能像我一樣，被教會感動？是的，我真心希望如此，因為我信仰基督教福音，希望妻子最終也能有相同感受。」

但范斯說：「如果她沒有，上帝說：『人皆有自由意志』，所以這對我來說不是問題，而是需要與朋友、家人、你所愛的人，共同面對的事。」

范斯 民主黨 印度

上一則

民調：美國社會分歧擴大 物價與AI成共同憂慮

下一則

感恩節出遊 全美2/3地區恐遭遇豪雨、強風、大雪

延伸閱讀

烏克蘭艱難抉擇 澤倫斯基：失去尊嚴或美國

烏克蘭艱難抉擇 澤倫斯基：失去尊嚴或美國
川普「立儲」 民主黨啟動世代交替

川普「立儲」 民主黨啟動世代交替
范斯：明年期中選舉後 將與川普討論2028接班議題

范斯：明年期中選舉後 將與川普討論2028接班議題
提前卡位？范斯鬆口明年期中選舉後 將與川普談2028接班議題

提前卡位？范斯鬆口明年期中選舉後 將與川普談2028接班議題

熱門新聞

日本岩國美國陸戰隊航空站在9月15日的媒體採訪活動期間，展示「提豐」陸基飛彈系統，此舉是美國陸戰隊與日本自衛隊舉行的年度軍演「決心之龍」一部分。(路透)

美海軍作戰部長對高市「台灣有事」言論不意外 「提豐」系統撤出日本

2025-11-17 20:15
持有紅藍卡的民眾當中，超過一半參加紅藍卡優勢計畫。（美聯社）

史上首見…保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

2025-11-21 08:16
川普幼子拜倫（左一）今年1月在國會圓形大廳舉行的就職典禮上，與前總統拜登（右一）短暫碰面。（路透）

拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉

2025-11-17 16:55
美國在1960年代至90年代，曾是稀土生產的領導者，如今卻受制於中國。(路透)

這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國

2025-11-22 13:07
遠距醫療公司Done Global創辦人何如佳；根據其領英網頁，何如佳畢業自中國北京大學，來美取得卡內基美隆大學產品開發碩士學位。(取自Ruthia He領英網頁)

「靠客戶藥物成癮習慣賺錢」 華裔女企業家恐遭判數十年徒刑

2025-11-19 19:37
示意圖。（美聯社）

看診離家90哩…持白卡找不到醫生 患者感慨：別生病

2025-11-18 11:47

超人氣

更多 >
她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨

她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨
屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職
這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國

這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國
曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套
「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海

「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海