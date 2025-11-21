擬修改殘障補助規則 怒火燒向川普 社安局喊卡

我的頻道

編譯盧炯燊／綜合報導
社會安全局計畫修改社會安全殘障補助規則，讓絕大部分貧困、年長及身障族群失去補助。消息被華盛頓郵報披露後引發舉國反彈，只好緊急剎車。(路透)
華盛頓郵報10月初曾報導，社會安全局(SSA)計畫修改社會安全殘障補助規則，大規模改革針對貧困、年長及身障族群的聯邦社會安全網，讓絕大部分人失去補助。消息披露後引發舉國嘩然，一時群情激憤，齊聲反對。

根據華郵最近引述知情人士說法，在面對民眾強烈反彈，並且怒火燒向川普及白宮的情況下，SSA已停止這項擬議中的計畫。

此外，SSA目前在評估身障申請時，會同時考慮申請者的年齡、工作經驗及教育背景，以判斷其是否能從事其他工作。SSA也曾擬議修改這些做法，考慮完全取消以「年齡」作為評估要素，或將門檻提高至60歲。但同樣遭受反對，而一併放棄。

華郵上月報導這消息時指出， SSA這些新政策不但影響到年長者，也從根本上改變了這兩項聯邦身障福利資格的認定標準，估計未來將有數十萬人失去相關福利，因此反對之聲日益高漲。

面對洶湧的反對浪潮，SSA 終於讓步。

代表身障人士的倡議組織「美國承諾聯盟」(Alliance for America's Promise)，其聯合創辦人圖卡什(Ason Turkish)向華郵表示，SSA 長比西尼亞諾(Frank Bisignano)及其他政府官員，在過去一星期的會議上向他保證，不會推進這些建議計畫。有熟悉內情的前SSA高層也證實，比西尼亞諾已經放棄這些計畫。

圖卡什認為，比西尼亞諾採取了果斷而明確的行動，徹底放棄這項擬議中的改變。

白宮發言人對此表示，「白宮尚未看到任何有關改革提案，川普總統仍然完全致力於保護及加強社會安全保障，讓數百萬美國人更容易與SSA 交流」。SSA官員則暫時沒有回應。

殘疾人和老年人權益倡導者對SSA的讓步表示歡迎及讚賞。

樂齡會(AARP)副總裁瓊斯(Jenn Jones)在聲明說，「對於那些失去工作能力的人來說，社會安全殘障保險是至關重要的生命線，「我們讚賞比西尼亞諾局長謹慎及透明的流程，因為任何對殘疾福利的改動，都影響到全國依賴社會保障來維持生活及生計的長者。」

95歲的「股神」巴菲特表示，他近1500億元遺產將改捐贈給三名子女的基金會。(美聯社)

捐出99％財富? 巴菲特：行不通 改贈3子女

2025-11-13 01:14
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳說，他從不會說英語的母親教他英文的方式，學到了一項關鍵領導能力。路透

黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力

2025-11-14 08:39
日本岩國美國陸戰隊航空站在9月15日的媒體採訪活動期間，展示「提豐」陸基飛彈系統，此舉是美國陸戰隊與日本自衛隊舉行的年度軍演「決心之龍」一部分。(路透)

美海軍作戰部長對高市「台灣有事」言論不意外 「提豐」系統撤出日本

2025-11-17 20:15
川普幼子拜倫（左一）今年1月在國會圓形大廳舉行的就職典禮上，與前總統拜登（右一）短暫碰面。（路透）

拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉

2025-11-17 16:55
能跟隨超級富豪到處遊山玩水的私人員工，已成為美國Z世代熱門工作。（路透）

年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作

2025-11-13 07:10
前共和黨佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨（Matt Gaetz）。（美聯社）

控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身

2025-11-14 15:26

