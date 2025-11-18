我的頻道

去年來美中國學生減4% 人數僅次印度 但經濟貢獻更高

華人眼中的美國職場潛規則：族裔圈子、升遷障礙

柯米案法官批司法部調查犯「嚴重失誤」 令檢方交出大陪審團資料

編譯盧炯燊／綜合報導
聯邦調查局前局長柯米遭川普政府起訴，負責審理的聯邦法官斥責司法部在起訴過程中，犯下連串「令人不安的嚴重調查錯誤」。(美聯社)
聯邦調查局(FBI)前局長柯米(James Comey) 遭川普政府起訴，負責審理的聯邦法官費茲派翠克 (William Fitzpatrick) 直斥司法部在起訴過程中，犯下連串「令人不安的嚴重調查錯誤」，同時指示檢方要向辯方提供此案的所有大陪審團資料。

綜合美聯社等報導，費茲派翠克17日在判決中指出檢方近10項起訴過程錯誤，包括由川普總統欽點的檢察官哈利根(Lindsey Halligan) 9月提控時，在大陪審團面前作了根本性的錯誤陳述、在調查過程中潛在使用了屬於律師和客戶之間特權性質的通信記錄、大陪審團審理記錄中存在無法解釋的違規行為。

長達25頁的判決直斥「司法部犯下連串令人不安的嚴重調查錯誤，這些錯誤可能損害了大陪審團審理程序的公正性。」

這份判決據信是柯米案迄今為止，費茲派翠克對司法部最嚴厲的批評，也凸顯了哈利根作為檢察官的經驗不足。這也並非他首次斥責哈利根，在11月5日聆訊時，已當庭痛斥她「先起訴、後調查」。

費茲派翠克在判決中指出，在親自審閱了大陪審團的筆錄後，對案件的公正性深感擔憂；指出大陪審團審理過程中，出現程序及實質性違規行為；此外向大陪審團提交的證據，其收集及使用方式可能構成政府不當行為，從而對柯米造成不利影響。

費茲派翠克指起訴書內容混亂不堪，也不知道是否已把起訴書提交給大陪審團審議。他同時未點名的批評哈利根向大陪審團的兩次說法，是「嚴重曲解了法律」，裁定檢方提要給辯方提交所有大陪審團材料。

柯米的律師團指控此案為「報復性起訴」，並質疑哈利根任命的合法性。川普過去多次公開要求司法部長邦迪(Pam Bondi)「立即起訴」柯米，後來由毫無檢控經驗的哈利根接手。有關哈利根任命是否合法，另一名聯邦法官將在感恩節前裁決。

對於費茲派翠克的裁決，司法部的回應是要求暫緩執行，以便檢察官有時間提出異議。柯米被控在2020年9月國會作證時對國會說謊，當時他被詢問時，稱並未授權FBI向媒體洩露消息。

聯邦法官費茲派翠克指FBI前局長柯米遭起訴的過程中，犯下連串「令人不安的嚴重調查...
川普總統欽點的檢察官哈利根被指在起訴FBI前局長柯米的過程中，犯下連串「令人不安...
