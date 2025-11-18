我的頻道

去年來美中國學生減4% 人數僅次印度 但經濟貢獻更高

華人眼中的美國職場潛規則：族裔圈子、升遷障礙

感恩節估有8180萬人出遊 9成開車 AAA：節前兩天交通最糟

編譯盧炯燊／綜合報導
美國汽車協會預測，在11月25日至12月1日的恩節日期間，將有創紀錄的8180萬民眾出行，其中九成開車。(美聯社)

11月27日感恩節，根據美國汽車協會(AAA)的最新預測，在11月25日至12月1日節日期間，將有創紀錄的8180萬民眾出行，有意出遊者務必做好準備。

綜合CBS News 等報導，2020年受新冠疫情影響，民眾取消感恩節出行計畫，外遊人數一度劇降至5680萬人次，之後逐年回升，AAA預計今年較去年增加160萬人次出行，達到8180萬人，其中約90%，即約7300萬人會自駕出遊，行程至少50哩。

隨著聯邦政府結束停擺，聯邦航空管理局(FAA)解除限制，空運交通陸續復常，AAA估計期間會有610萬人乘飛機旅遊，較去年略增2%，但受到之前數以萬計航班取消的心理影響，預料一些人仍會選擇開車。

AAA發言人迪亞茲(Aixa Diaz)向CBS說，許多旅客對在感恩節期間出遊，是否選擇搭飛機仍持觀望態度，擔心若到時有其他問題將會影響出遊計畫。她說，如果有些旅客若因受到近期航班取消影響，最終選擇駕車出行的話，那麼最終的數字可能會更高。

迪亞茲又說，今年感恩節期間，租車價格將會較去年同期便宜15%左右，汽油價格則與去年基本持平，平均每加侖約3.07元，因此部分自駕遊者可望享有一個較便宜的假期。

由於預估民眾將選擇開車，因此也要注意陸路的交通繁忙時段，免得將時間浪費在堵塞的馬路裡。

此外，AAA透過INRIX的數據分析得出的預測是，感恩節前兩天是道路交通最擁擠的時段，預計為25日(周二)的中午12時至晚上9時、26日(周三)的上午11時至晚上8時，感恩節27日(周四)當天的交通反而較為順暢，原因是民眾爭相提早出遊，道路也暢通得多。

有關預測是透過INRIX的數據分析，使用了各種車輛和基礎設施的數據，例如連網車輛的GPS、行動應用程式及導航服務等。

