羅德獎學金公布32人名單 至少2亞裔 康州Wang、南加州Tran

編譯陳韻涵／綜合報導
南加州的布蘭登‧陳。(取自西點軍校)
南加州的布蘭登‧陳。(取自西點軍校)

羅德獎學金(U.S. Rhodes Scholars)於15日公布32名獲獎者名單，至少兩名亞裔獲獎，分別是康乃狄克州的索菲亞‧王(Sophia Wang，音譯)，以及南加州的布蘭登‧陳(Brandon Tran，音譯)。

富比世雜誌報導，羅德獎學金被譽為「美國大學畢業生最崇高的國際獎學金」，1903年根據英國商人羅德(Cecil J. Rhodes)的遺囑設立。今年的32名獲獎者從2800多名申請人中脫穎而出，明年10月將赴英國牛津大學攻讀研究所，羅德學者獎學金平均每年7萬5000元，如果在牛津大學讀四年，總額將達25萬元。

索菲亞．王

24歲的索菲亞將在牛津攻讀數學與理論物理碩士，之後進修全球治理與外交碩士學位。

來自康乃狄克州伍德布里奇(Woodbridge)的索菲亞已取得麻省理工學院(MIT)航空工程學士學位，主修設計高度自主系統(highly autonomous systems)，她在MIT求學期間於太空電訊天文輻射實驗室、MIT媒體實驗室的實體媒體小組(Tangible Media Group)，以及位元與原子中心(Center for Bits and Atoms)做研究，並在國家航空暨太空總署(NASA)噴射推進實驗室實習，參與系外行星探測任務、火星取樣任務，以及太空自組陸棲概念查證等工程計畫。

布蘭登．陳

越南裔的布蘭登是西點軍校學生，他在職涯社群平台「領英」(LinkedIn)的自介欄中寫道，「我是有抱負的越南裔美國人，致力讓世界變得更好。我始終努力讓自己變得更好，發揮潛能，不畏迎接挑戰。」

西點軍校的臉書(Facebook)貼文介紹，布蘭登是全美54名獲得杜魯門獎學金(Truman Scholarship)的傑出學生之一，他在西點雙主修國際事務與中文學位，曾在海軍分析中心、國防情報局和陸軍戰爭學院實習。

布蘭登曾在「外交官」(The Diplomat)雜誌、美國空軍大學(Air University)出版的「印太事務期刊」(Journal of Indo-Pacific Affairs)、智庫詹姆斯敦基金會(Jamestown Foundation)的「中國簡報」(China Brief)等刊物上發表文章；他將在明年畢業，期望日後擔任軍事情報官員。

康乃狄克州的索菲亞‧王(右)。(取自MIT)
康乃狄克州的索菲亞‧王(右)。(取自MIT)

太空 MIT 越南

