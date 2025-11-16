我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國再出招 對日本發布留學預警：當地對中國人的犯罪變多

律師：ICE為讓非法移民自願遞解 招數超多

法官裁決 禁川普以反猶罰款加大或砍經費

編譯盧炯燊／綜合報導
法官頒發禁制令，規定川普政府不得以允許反猶太主義或其他歧視為由，對加大處以罰款或草率的削減聯邦撥款。圖為洛杉磯加大校園。（美聯社）
法官頒發禁制令，規定川普政府不得以允許反猶太主義或其他歧視為由，對加大處以罰款或草率的削減聯邦撥款。圖為洛杉磯加大校園。（美聯社）

舊金山聯邦地區法官林萍(Rita Lin)頒發初步禁制令，規定川普政府不得以允許反猶太主義或其他歧視為由，對加州大學處以罰款或草率的削減聯邦撥款，認為這種脅迫做法違憲。

由前總統拜登任命的林萍14日在裁決中，要求川普政府不能在未事前通知受影響的教職員工，以及經過聽證會等必要程序下，就以涉嫌歧視為由取消對加大的撥款。

川普政府1月再次上台後，全面審查諸多高校的「反猶主義」狀況，要求根除反猶主義，廢除有利少數族裔的招生政策等，否則將被削減或凍結聯邦撥款。

今年9月，川普政府要求洛杉磯加州大學(UCLA) 繳納12億元罰款，藉以和解聯邦政府對該校的「反猶主義」指控及得以恢復撥款。加州州長紐森痛批是在敲詐勒索，聲稱會就此訴諸法庭。

林萍在最新的裁決裡，禁止川普政府以允許校園存在「反猶」等為理由，向加大處以罰款或直接削減聯邦撥款。

她在判決中表示，代表加州大學教職員工、學生及雇員的工會，以及其他團體等，都提供了「壓倒性證據」，證明川普政府正展開一場有組織的行動，旨在清除美國頂尖大學中的覺醒、左翼等觀點。

判詞指出，聯邦機構官員以及總統、副總統等，曾多次公開表示展開大規模計畫，對一流大學發起民權調查，並以此為由切斷聯邦資金，目的是迫使大學屈服及改變意識形態，「毫無疑問，這項計畫正在加州大學實施」。

林萍認定，川普政府對加大採取脅迫和報復行為，違反了憲法第一修正案和第十修正案。

白宮及司法部對有關裁決暫未置評。

加州大學總校長米利肯(James B. Milliken)曾表示，對UCLA的巨額罰款將對加州大學系統造成毀滅性打擊。

在此之前，川普政府曾批評UCLA處理「挺巴勒斯坦」抗議活動不力，因此凍結教育和研究基金補助，但林萍下令川普政府必須恢復超過5億元的聯邦補助。

加州大學 川普 UCLA

上一則

白宮歷史協會 725萬拍得洛克威爾4素描

下一則

因藏槍罪服刑 川普二度赦免國會暴亂罪犯

延伸閱讀

川普財務申報曝光 175筆交易總額上看3.37億

川普財務申報曝光 175筆交易總額上看3.37億
社論／政府重啟後 眾院竟先吵艾普斯坦案

社論／政府重啟後 眾院竟先吵艾普斯坦案
傳聯合國安理會17日表決川普加薩走廊和平計畫

傳聯合國安理會17日表決川普加薩走廊和平計畫
川普令調查艾普斯坦與柯林頓關係 司法部長速派檢察官

川普令調查艾普斯坦與柯林頓關係 司法部長速派檢察官

熱門新聞

95歲的「股神」巴菲特表示，他近1500億元遺產將改捐贈給三名子女的基金會。(美聯社)

捐出99％財富? 巴菲特：行不通 改贈3子女

2025-11-13 01:14
北京航天飛行控制中心飛控大廳11月1日拍攝的神舟20號航天員乘組和神舟21號航天員乘組會師後拍攝「全家福」照片的實時畫面。(新華社)

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

2025-11-11 04:59
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳說，他從不會說英語的母親教他英文的方式，學到了一項關鍵領導能力。路透

黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力

2025-11-14 08:39
能跟隨超級富豪到處遊山玩水的私人員工，已成為美國Z世代熱門工作。（路透）

年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作

2025-11-13 07:10
前共和黨佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨（Matt Gaetz）。（美聯社）

控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身

2025-11-14 15:26
單獨用餐本身就可能讓人感到尷尬。示意圖（路透）

獨自用餐卻被拒安排好位置？他離席引熱議

2025-11-10 16:41

超人氣

更多 >
活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請
川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴

川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴
官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」

官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」
強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」

強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」
英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英