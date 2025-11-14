奧克拉荷馬死囚用過最後一餐 州長減為無期徒刑 受害家屬支持寬恕

奧克拉荷馬州死刑犯特里曼尼·伍德在執行死刑前，獲減刑為無期徒刑；圖為他2023年的檔案照。(美聯社)

奧克拉荷馬州死刑 犯特里曼尼·伍德(Tremane Wood)13日用過「最後一餐」，被送進在處決室旁的牢房等待執行注射死刑。沒想到在最後一刻，州長史提特(Kevin Stitt)下令，將伍德減刑為無期徒刑。

伍德得免一死，要感謝許多人，其中包括受害者家屬在內。

史提特在宣布決定赦免伍德的聲明時，提及受害者家屬有著「基督徒的寬恕和愛」，他們支持赦免伍德。這也是這位共和黨 州長在將近七年任期內，第二次下達免死令。

現年46歲的伍德因為在2002年搶劫未遂，導致19歲的維普(Ronnie Wipf)被刺身亡，遭判處死刑；但他堅稱真正的殺人兇手不是他，而是他的兄弟扎伊頓·伍德(Zjaiton Wood)，後者已於2019年服無期徒刑期間去世。

史提特宣布為伍德減刑時表示，「經全面審查事實和虔誠思考，我決定接受赦免假釋委員會建議，將伍德減為無期徒刑，不得假釋。」史提特的命令還寫道，伍德終身不得申請或被考慮減刑、赦免或假釋。

奧州檢察長德拉蒙德(Gentner Drummond)對此決定表示失望；他聲明表示，「我對州長赦免這名危險殺人犯感到失望，但我尊重他的決定。」

伍德的律師阿爾維斯(Amanda Bass Castro Alves)表示，她和法律團隊對史提特的決定「深表感激」，「這個決定尊重了維普家人和倖存受害者的意願，希望他們能因此獲得些許慰藉和平靜。」

奧州赦免假釋委員會上周以3比2表決結果，建議史提特赦免伍德。多位共和黨議員也曾敦促史提特赦免伍德。在赦免聽證會上，阿爾維斯沒有否認伍德參與搶劫，但她指出，扎伊頓·伍德2019年在獄中去世前，曾向多人承認是他殺了維普。

史提特2021年曾赦免另一名死刑犯瓊斯(Julius Jones)。史提特另曾駁回四起案件的赦免建議；在他州長任內，已有16人被執行死刑。