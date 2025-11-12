「3次被救」巴菲特勉投資人：別因錯誤自責 改進不嫌晚

高齡95歲的「股神」巴菲特發表告別信，宣布他將「歸於沉寂」。（美聯社）

波克夏 (Berkshire Hathaway)執行長巴菲特 (Warren Buffett )在最新的致股東信中，對於自己「能幸運活到95歲，感到感謝和驚訝」，透露他的生命「至少有三次都是被救下來的」。他也期勉投資人不要因為過去錯誤而自責裹足不前，要學到一點教訓並繼續前進。

巴菲特坦承自己很幸運，「我1930年出生，身體健康，智力正常，是白人男性，而且在美國。哇！謝謝妳，幸運女神」，「我純屬運氣好，出生時抽到上上籤」。

但他也說，他早年差點沒命，他1938年遭遇嚴重腹痛，所幸醫師警覺，夜裡把他送往接受緊急闌尾切除手術，「我的生命至少有三次都是被救下來的」。

巴菲特在分享自己的人生與商業洞察時，建議「不要對過去的錯誤感到自責－至少從中學到一點教訓，然後繼續前進。改進永遠不嫌晚。選擇正確的英雄並加以模仿」，「你訃聞的樣貌由你自己決定，而且要過著符合訃聞內容的生活」。

他說，仁慈不花成本，但無價，「無論是否有宗教信仰」，「己所不欲，勿施於人」的「黃金法則」行為準則都難以超越。

巴菲特也說，之前改革者要求揭露老闆與一般職員的薪酬比較，希望拉近薪資差距，卻適得其反，反而讓不同企業的執行長相互比較，「會讓非常有錢的執行長們感到困擾的，是其他執行長變得更有錢－畢竟他們也是人」，「嫉妒和貪婪攜手同行」。

他說，「我是以曾無數次輕率並犯下許多錯誤的人的身分，寫下這段話，但我也非常幸運地從一些優秀的朋友學到如何精進」。