紐森現身COP30嗆中國：加州不會讓出氣候競賽舞台

記者洪欣慈、林奐成／貝倫即時報導
加州州長紐森（右二）巴西時間11日下午現身COP30，和現場與會者有諸多互動。(記者潘俊宏／攝影)
加州州長紐森（右二）巴西時間11日下午現身COP30，和現場與會者有諸多互動。(記者潘俊宏／攝影)

聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）邁入第二天，美國雖在總統川普的態度下未派高階代表出席，但加州州長紐森在巴西時間11日下午現身COP30會場，不僅出席多場演講、座談，更與COP30執行長托妮（Ana Toni）一起召開記者會。紐森在記者會上「嗆聲」中國，強調雖然川普政府在氣候議題上銷聲匿跡，「但加州絕對不會將這場競爭拱手讓給中國」。

紐森11日抵達今年COP舉辦城市貝倫，動作頻頻、大出風頭，先是貝倫所在的帕拉州州長巴赫巴硫一同出現在貝倫市碼頭舉行的活動，之後來到COP30會場，參與現場多個座談與活動。紐森是川普最激烈的反對者之一，近幾個月來他一直在暗示他將在2028年競選總統。

紐森在COP30現場強調，加州是低碳領域穩定可靠的合作夥伴，他來到現場，是不想讓川普的態度影響到各國對美國看法，想讓各國知道，在氣候變遷議題上，美國體認自身的責任，也體認到自身的機會；美國清楚意識到氣候風險也是金融風險，因為氣候變遷，美國在房屋建設和抵押貸款方面正面臨日益嚴峻的挑戰，迫切需要解決氣候造成生活成本高漲的課題，也迫切需要改變美國生產方式和能源使用。

由於美國缺席，外界普遍掀起中國將取代美國領導真空的聲浪，紐森對此也有所回應，「我對我們在美國最大的競爭對手並非一無所知」，身為美國人，他尊重並欽佩中國在供應鏈和製造業取得的成就，而美國最好醒悟過來，尤其是傳統的汽車製造業廠商，這無關選舉，而是關乎國家之間的經濟實力競爭。

紐森批評，川普政府自己擺了烏龍，「他（指川普）根本不明白中國國家主席習近平有多熱情」，但加州不會將這場競賽拱手讓給中國，會持續在這個市場上競爭。

美國加州州長紐森（中）巴西時間11日下午現身COP30，和現場與會者有諸多互動。...
美國加州州長紐森（中）巴西時間11日下午現身COP30，和現場與會者有諸多互動。(記者潘俊宏／攝影)

紐森 川普 加州

曼達尼贏得紐約市長選舉。(路透)

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

2025-11-04 22:09
北京航天飛行控制中心飛控大廳11月1日拍攝的神舟20號航天員乘組和神舟21號航天員乘組會師後拍攝「全家福」照片的實時畫面。(新華社)

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

2025-11-11 04:59
艾瑞卡・柯克（左）與副總統范斯（右）。（美聯社）

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

2025-11-05 16:53
90年代真正的「財富象徵」。示意圖（美聯社）

90年代炫富清單…網路票選：一看就知道你家很有錢

2025-11-04 15:57
隨生活成本上升與工作模式彈性化，美國愈來愈多中產階級尋求定居海外，以提高美元購買力、生活品質及降低稅負。示意圖。（取自Unsplash.com）

想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮

2025-11-08 02:04
印地安納州一名女清潔工，上門提供家事清潔時走錯地址，不幸遭屋主開槍射殺；警方在發生命案的住宅門廊蒐集證物。(美聯社)

印第安納州清潔婦走錯地址 遭屋主槍殺

2025-11-08 19:15

更多 >
