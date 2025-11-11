企圖推翻大選結果 川普前私人律師朱利安尼等77人獲特赦

川普總統宣布特赦2020年大選期間企圖推翻大選結果和「冒牌選舉人計畫」的多名核心人物，包括前紐約市長、川普前私人律師朱利安尼。(美聯社)

川普 總統9日晚上宣布，特赦2020年大選期間企圖推翻大選結果和「冒牌選舉人計畫」的多名核心人物，包括前紐約市長、川普前私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)，前幕僚長梅多斯(Mark Meadows)和川普競選團隊的訴訟律師鮑威爾(Sidney Powell)及切斯布羅(Kenneth Chesebro)等，多達77人。

綜合美聯社等報導，全部獲無條件特赦的不僅是川普堅實盟友，也是當年試圖在拜登 勝選的州，更改選舉人名單而受到調查。他們曾充當川普的「冒牌選舉人」，提交虛假證書，以證明自己是合法選舉人。

除主導「冒牌選舉人」行動外，朱利安尼、鮑威爾及律師埃利斯(Jenna Ellis)等人也以法律挑戰2020年大選結果，聲稱多州出現舞弊。

美聯的分析指出，今次特赦很大程度上只具象徵意義，因為這僅適用於涉及聯邦罪行，而特赦名單上的人，全未因為試圖改變拜登勝選結果而遭聯邦檢控，只在涉及的州被控，包括喬州、亞利桑納及密西根被控。

然而特赦的做法，進一步凸顯川普不斷聲稱2020年大選被竊取的說法，即使各州均未發現有任何證據證明可能影響選舉結果。

特赦名單是由川普的司法部 「特赦主管」馬丁(Ed Martin)9日晚上接近11時公布，同時明確指出特赦不適用於川普本人。

盡管川普敗選後聲稱大選結果被竊取，更要求全面改革美國的投票方式，還要求司法部調查整個計票過程，但當時他仍是總統，故不涉及此案。

川普早前已特赦數百名參與2021年1月20日國會暴動罪成的支持者，也是由馬丁負責。

在特赦公告發出後，白宮新聞秘書李維特說，「這些偉大的美國人因為質疑選舉，遭到拜登政府的迫害和折磨」。

雖然這次特赦不會即時產生法律影響，但專家警告或會對未來的選舉發出危險信號。

洛杉磯加州大學法學教授哈森(Rick Hasen)指出，未來仍有可能出現推翻選舉結果的企圖，但川普的特赦等於說，「做吧，到時我們會保你無事」。