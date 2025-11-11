我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

如何跟孩子談爺爺、媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

加州單親母送外賣養2女 孩被嘲笑不帶零食、不分享

企圖推翻大選結果 川普前私人律師朱利安尼等77人獲特赦

編譯盧炯燊／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統宣布特赦2020年大選期間企圖推翻大選結果和「冒牌選舉人計畫」的多名核心人物，包括前紐約市長、川普前私人律師朱利安尼。(美聯社)
川普總統宣布特赦2020年大選期間企圖推翻大選結果和「冒牌選舉人計畫」的多名核心人物，包括前紐約市長、川普前私人律師朱利安尼。(美聯社)

川普總統9日晚上宣布，特赦2020年大選期間企圖推翻大選結果和「冒牌選舉人計畫」的多名核心人物，包括前紐約市長、川普前私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)，前幕僚長梅多斯(Mark Meadows)和川普競選團隊的訴訟律師鮑威爾(Sidney Powell)及切斯布羅(Kenneth Chesebro)等，多達77人。

綜合美聯社等報導，全部獲無條件特赦的不僅是川普堅實盟友，也是當年試圖在拜登勝選的州，更改選舉人名單而受到調查。他們曾充當川普的「冒牌選舉人」，提交虛假證書，以證明自己是合法選舉人。

除主導「冒牌選舉人」行動外，朱利安尼、鮑威爾及律師埃利斯(Jenna Ellis)等人也以法律挑戰2020年大選結果，聲稱多州出現舞弊。

美聯的分析指出，今次特赦很大程度上只具象徵意義，因為這僅適用於涉及聯邦罪行，而特赦名單上的人，全未因為試圖改變拜登勝選結果而遭聯邦檢控，只在涉及的州被控，包括喬州、亞利桑納及密西根被控。

然而特赦的做法，進一步凸顯川普不斷聲稱2020年大選被竊取的說法，即使各州均未發現有任何證據證明可能影響選舉結果。

特赦名單是由川普的司法部「特赦主管」馬丁(Ed Martin)9日晚上接近11時公布，同時明確指出特赦不適用於川普本人。

盡管川普敗選後聲稱大選結果被竊取，更要求全面改革美國的投票方式，還要求司法部調查整個計票過程，但當時他仍是總統，故不涉及此案。

川普早前已特赦數百名參與2021年1月20日國會暴動罪成的支持者，也是由馬丁負責。

在特赦公告發出後，白宮新聞秘書李維特說，「這些偉大的美國人因為質疑選舉，遭到拜登政府的迫害和折磨」。

雖然這次特赦不會即時產生法律影響，但專家警告或會對未來的選舉發出危險信號。

洛杉磯加州大學法學教授哈森(Rick Hasen)指出，未來仍有可能出現推翻選舉結果的企圖，但川普的特赦等於說，「做吧，到時我們會保你無事」。

川普 拜登 司法部

上一則

參院60票剛好通過重啟法案門檻 眾院最快12日表決

下一則

川普想推50年房貸 自家人反彈：到死都還不完

延伸閱讀

川普稱「相當接近」和印度達成貿易協議 將在某個時點降低關稅

川普稱「相當接近」和印度達成貿易協議 將在某個時點降低關稅
川式「戰略模糊」 美學者：能看出川普台灣政策的是他的言行

川式「戰略模糊」 美學者：能看出川普台灣政策的是他的言行
傳美對瑞士關稅大打折「39%砍到15%」 川普：之前下手太重

傳美對瑞士關稅大打折「39%砍到15%」 川普：之前下手太重
川普會見敘利亞總統夏拉 罕見閉門會談

川普會見敘利亞總統夏拉 罕見閉門會談

熱門新聞

曼達尼贏得紐約市長選舉。(路透)

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

2025-11-04 22:09
艾瑞卡・柯克（左）與副總統范斯（右）。（美聯社）

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

2025-11-05 16:53
90年代真正的「財富象徵」。示意圖（美聯社）

90年代炫富清單…網路票選：一看就知道你家很有錢

2025-11-04 15:57
隨生活成本上升與工作模式彈性化，美國愈來愈多中產階級尋求定居海外，以提高美元購買力、生活品質及降低稅負。示意圖。（取自Unsplash.com）

想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮

2025-11-08 02:04
美國前副總統錢尼2022年8月在懷俄明州，出席一場初選前夕活動。（美聯社）

曾策畫反恐戰爭、嗆川普懦夫 「美國最有權副總統」錢尼逝世享壽84歲

2025-11-04 07:34
全國有4200萬人領取俗稱糧食券的「營養補充援助計畫」。（路透）

美國平均每8人就有1人領取糧食券 這些人都是誰？

2025-10-31 10:05

超人氣

更多 >
中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…
好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級
貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉
裴洛西股票海撈1.3億報酬率16930% 「國會女股神」退休引哀號

裴洛西股票海撈1.3億報酬率16930% 「國會女股神」退休引哀號
參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30

參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30