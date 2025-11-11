我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

如何跟孩子談爺爺、媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

加州單親母送外賣養2女 孩被嘲笑不帶零食、不分享

川普想推50年房貸 自家人反彈：到死都還不完

編譯林文彬／綜合報導
川普總統8日在社群媒體Truth Social分享一圖，把他提議的50年期房貸與前總統小羅斯福新政推出的30年期房貸並列，並搭配「美國偉大總統」的標題。(取自Truth Social)
川普總統8日在社群媒體Truth Social分享一圖，把他提議的50年期房貸與前總統小羅斯福新政推出的30年期房貸並列，並搭配「美國偉大總統」的標題。(取自Truth Social)

川普政府正打算推出50年期固定利率房貸的計畫，相信這項改革能降低數百萬名美國人擁有房屋難度，但這個構想旋即遭到批評，就連自家人也不挺。

川普總統8日在社群媒體Truth Social分享一張圖片，把他提議的50年期房貸與前總統小羅斯福新政推出的30年期房貸並列，並搭配「美國偉大總統」(Great American Presidents)的標題。

▲ 照片來源：TruthSocial@realDonaldTrump（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

聯邦住宅金融管理局(FHFA)局長普爾特(Bill Pulte)同日也在X證實正研擬50年期房貸，作為傳統30年期房貸的替代選項，期望能成為住房市場規則的「遊戲改變者」。他認為這類房貸將徹底改變局面。

美國30年期房貸固定利率過去三年多持續高於6%，擁有房屋成本居高不下已將許多想買房的人擠出市場。Redfin數據顯示，從中位數來看，目前美國家庭每月償還房貸支出占收入比率約39%，遠高於長期基準。

把房貸期限從30年延長至50年能壓低每月償還金額，南加州大學教授格林(Richard Green)估算，如果在50年內分期攤還，每10萬美元房貸每月償還金額為564美元，低於30年期貸款的632美元。如果是50萬美元房貸，每月償還金額可能大約減少340美元。

不過，這些數據未將「期限較長，貸款利率較高」納入考量，之所以這樣是因為拉長期限會推升銀行業者風險。房貸期限延長至50年不只會推升總利息支出，還會導致房屋淨值增加速度下降，可能讓貸款人一輩子都無法逃出債務陷阱。

保守派共和黨眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)反對推出50年期房貸的構想，認為這類房貸讓銀行、房貸放款業者和房屋建商有利可圖，但老百姓支付的利息卻會大增，甚至到離世時都尚未還清房貸。

經濟學家柯文(Tyler Cowen)則引用ChatGPT彙整的資訊指出，推出政府擔保的50年期房貸將推升金融體系利率風險。

利率 貸款 川普

上一則

研究顯示：馬斯克參與政治 特斯拉少賣百萬輛

下一則

發不發糧食券？這邊批准、那邊駁回…最高法院11日裁決

延伸閱讀

川普稱「相當接近」和印度達成貿易協議 將在某個時點降低關稅

川普稱「相當接近」和印度達成貿易協議 將在某個時點降低關稅
川式「戰略模糊」 美學者：能看出川普台灣政策的是他的言行

川式「戰略模糊」 美學者：能看出川普台灣政策的是他的言行
傳美對瑞士關稅大打折「39%砍到15%」 川普：之前下手太重

傳美對瑞士關稅大打折「39%砍到15%」 川普：之前下手太重
川普會見敘利亞總統夏拉 罕見閉門會談

川普會見敘利亞總統夏拉 罕見閉門會談

熱門新聞

曼達尼贏得紐約市長選舉。(路透)

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

2025-11-04 22:09
艾瑞卡・柯克（左）與副總統范斯（右）。（美聯社）

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

2025-11-05 16:53
90年代真正的「財富象徵」。示意圖（美聯社）

90年代炫富清單…網路票選：一看就知道你家很有錢

2025-11-04 15:57
隨生活成本上升與工作模式彈性化，美國愈來愈多中產階級尋求定居海外，以提高美元購買力、生活品質及降低稅負。示意圖。（取自Unsplash.com）

想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮

2025-11-08 02:04
美國前副總統錢尼2022年8月在懷俄明州，出席一場初選前夕活動。（美聯社）

曾策畫反恐戰爭、嗆川普懦夫 「美國最有權副總統」錢尼逝世享壽84歲

2025-11-04 07:34
全國有4200萬人領取俗稱糧食券的「營養補充援助計畫」。（路透）

美國平均每8人就有1人領取糧食券 這些人都是誰？

2025-10-31 10:05

超人氣

更多 >
中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…
好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級
貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉
裴洛西股票海撈1.3億報酬率16930% 「國會女股神」退休引哀號

裴洛西股票海撈1.3億報酬率16930% 「國會女股神」退休引哀號
參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30

參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30