川普想推50年房貸 自家人反彈：到死都還不完

川普總統8日在社群媒體Truth Social分享一圖，把他提議的50年期房貸與前總統小羅斯福新政推出的30年期房貸並列，並搭配「美國偉大總統」的標題。(取自Truth Social)

川普 政府正打算推出50年期固定利率 房貸的計畫，相信這項改革能降低數百萬名美國人擁有房屋難度，但這個構想旋即遭到批評，就連自家人也不挺。

川普總統8日在社群媒體Truth Social分享一張圖片，把他提議的50年期房貸與前總統小羅斯福新政推出的30年期房貸並列，並搭配「美國偉大總統」(Great American Presidents)的標題。

聯邦住宅金融管理局(FHFA)局長普爾特(Bill Pulte)同日也在X證實正研擬50年期房貸，作為傳統30年期房貸的替代選項，期望能成為住房市場規則的「遊戲改變者」。他認為這類房貸將徹底改變局面。

美國30年期房貸固定利率過去三年多持續高於6%，擁有房屋成本居高不下已將許多想買房的人擠出市場。Redfin數據顯示，從中位數來看，目前美國家庭每月償還房貸支出占收入比率約39%，遠高於長期基準。

把房貸期限從30年延長至50年能壓低每月償還金額，南加州大學教授格林(Richard Green)估算，如果在50年內分期攤還，每10萬美元房貸每月償還金額為564美元，低於30年期貸款 的632美元。如果是50萬美元房貸，每月償還金額可能大約減少340美元。

不過，這些數據未將「期限較長，貸款利率較高」納入考量，之所以這樣是因為拉長期限會推升銀行業者風險。房貸期限延長至50年不只會推升總利息支出，還會導致房屋淨值增加速度下降，可能讓貸款人一輩子都無法逃出債務陷阱。

保守派共和黨眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)反對推出50年期房貸的構想，認為這類房貸讓銀行、房貸放款業者和房屋建商有利可圖，但老百姓支付的利息卻會大增，甚至到離世時都尚未還清房貸。

經濟學家柯文(Tyler Cowen)則引用ChatGPT彙整的資訊指出，推出政府擔保的50年期房貸將推升金融體系利率風險。