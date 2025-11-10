全球婚齡最長…佛州夫妻相守83年秘訣「彼此相愛」

我的頻道

編譯盧思綸／綜合報導
美國佛羅里達州邁阿密的吉騰斯夫婦，萊爾(左)與艾莉諾(右)近日獲認證成為「全球婚齡最長夫婦」兼「世上最長壽夫妻」。(截自@PaxStrategia在X的照片)
美國佛羅里達州邁阿密的吉騰斯夫婦，萊爾(左)與艾莉諾(右)近日獲認證成為「全球婚齡最長夫婦」兼「世上最長壽夫妻」。(截自@PaxStrategia在X的照片)

衛報報導，佛羅里達州邁阿密的吉騰斯夫婦──萊爾(Lyle Gittens)與艾莉諾(Eleanor Gittens)近日獲認證為「全球婚齡最長的夫婦」，從1942年結婚至今攜手走過83個年頭，他們同時是「世上最長壽夫妻」，年齡加總超過216歲。吉騰斯夫婦近日受訪，分享長久維繫感情的秘訣是「彼此相愛」。

根據長壽研究網站LongeviQuest在11月4日公布的資料，吉騰斯夫婦是在巴西人迪諾(Manoel Dino)過世後成為全球婚齡最長夫妻。迪諾享年106歲，與102歲的妻子瑪麗亞(Maria Dino)結縭85年；迪諾夫婦自2025年2月起一直是這項紀錄的保持者。

當被問及結婚83年的秘訣時，107歲的艾莉諾毫不猶豫說「我們彼此相愛」，108歲的萊爾也回答「我愛我的妻子。」

LongeviQuest指出，吉騰斯夫婦不僅婚齡最長，合計年齡超過216歲，也是「史上最長壽夫妻」。他們的愛情穿越戰火與時代，仍相伴至今。

兩人於1941年在一場大學籃球賽相識，隔年在二戰徵召壓力下仍決定結婚。萊爾從喬治亞州軍營請了三天假趕回迎娶艾莉諾，搭乘種族隔離列車完成這段難忘旅程。

婚後不久，萊爾被派往義大利前線，艾莉諾懷著身孕留在紐約工作撫養孩子，夫妻倆靠信件維繫感情。艾莉諾記得，當時軍中會審查書信，信中塗黑的地方比看得見的內容還多。

戰後他們定居紐約，一起考上公職和四處旅遊，艾莉諾更在69歲時取得城市教育博士學位，之後兩人為了離女兒更近便搬到邁阿密。

一路走來兩人的感情仍始終如一，萊爾笑說：「我很高興能在她身邊，我們一起做過好多事，也依然享受每天在一起的時光。」

