我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛州汽車衝入酒吧 4死11傷 22歲司機被逮

肯塔基州空難增至14死 FAA令MD-11全面停飛

聯邦政府停擺威脅人民生計 川粉不改死忠立場

中央社／華盛頓8日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
由於聯邦政府停擺，導致經費缺乏，低收入民眾賴以維生的糧食券停發。許多民眾義工出面捐贈食物，給有需要的人。圖為德州中部地區的食物援助中心正整理收到的食物。(路透)
由於聯邦政府停擺，導致經費缺乏，低收入民眾賴以維生的糧食券停發。許多民眾義工出面捐贈食物，給有需要的人。圖為德州中部地區的食物援助中心正整理收到的食物。(路透)

從聯邦薪資到公共福利，美國史上最長的政府停擺正在切斷數以百萬計美國人的生活命脈，其中許多人都是總統川普的支持者。

但路透訪問5位川普選民顯示，儘管政府停擺打亂生活，他們對川普的施政評價並未因此降低。

民主、共和兩黨都擔心停擺的政治後果，但路透社對這組川普選民的訪談顯示，停擺事件並未改變原有的意識形態分歧。

這5人是路透今年2月起每月受訪的20名選民之一。

路透／益普索（Reuters/Ipsos）最新民調顯示，2/5美國人認為停擺應怪罪民主黨，這20名受訪者多數落在這個族群。

以下是這5位選民在政府停擺中的親身經歷：

「骨牌效應」

74歲的亞利桑納州退休人士肯尼（Joyce Kenney）將名下一處房產租給她的教女。

她的教女是協助低收入戶申請社會服務的聯邦員工，10月初被迫放無薪假後，肯尼鼓勵她申請其他工作並領取失業補助，好支付包括每月2000美元租金在內的帳單。但教女領到的失業金僅夠支付租金的2/3，更別提食物和其他開銷了。

肯尼說：「這是一種骨牌效應，她拿不到薪水，我就收不到房租，那我也得勒緊褲帶，接著可能又會有別人收不到錢，就這樣一連串下去。」

對小企業的打擊

佛州宣傳商品經銷商艾根（Steve Egan）因停擺損失一筆4000美元的訂單。

65歲的艾根曾表示後悔投票給川普，但他說，這次停擺兩黨都有責任。

無薪假與找工作壓力

34歲的畢拉普斯（Robert Billups）在華盛頓州從事會計工作，正在謀求新職的他，擔心聯邦政府裁員會讓本已緊縮的就業市場競爭更加激烈。

他上一次面試的是一份需要安全許可的政府約聘工作，他懷疑該職位最後給了一位剛被裁掉、已有許可的前聯邦員工。

畢拉普斯的母親則是國稅局（IRS）承包商，10月第2週起就被迫放無薪假。川普政府2025年初開始大幅削減聯邦人力後，她的就業焦慮日益加劇。

畢拉普斯說，母親有為此類情況存錢預備，「但如果持續下去，問題就會出現」。

「我想如果超過兩個月，她就會覺得：『好吧，我遇上麻煩了。』」

雖然他母親認為共和黨不願支持民主黨要求延長健保補貼的立場應負責任，但畢拉普斯表示，他理解共和黨想控制開支的用意。

在他眼中，這場停擺兩黨都沒「贏」，「兩邊都太極端了，幾乎是兩敗俱傷」。

未被放無薪假者也焦慮

喬治亞州52歲保險公司職員泰勒（Amanda Taylor）擔心，若停擺拖太久，丈夫的薪水可能中斷。

她丈夫在聯邦機構工作，泰勒為避免影響丈夫職務不願透露是哪個機構。目前他的工作尚未受影響，但泰勒說，「如果他被迫放無薪假，我們就麻煩大了」，因為丈夫薪水支付夫妻倆大部分開銷，包括今年新買房子的房貸。

泰勒注意到，公司裡越來越多客戶提出「經濟困難申請」，要求暫緩支付汽車或房屋保險費，這些人多為因停擺失薪的聯邦員工。

她在2020年投票給拜登，對川普任期內的表現也有批評，但這次她「百分之百」認為民主黨該負責。

「民主黨把這些歐巴馬健保（Obamacare）補貼綁在預算法案裡，實在太荒唐了，那些補貼甚至還沒到期。需要修嗎？當然需要，但能不能先通過預算？」

公共福利中斷

停擺對在南加州從事內容創作工作的26歲李維拉（Juan Rivera）影響很大，從朋友的「美國營養補充援助計畫」（SNAP, 俗稱食物券）福利在11月初停發，到軍中親戚擔心被放無薪假，再到他自己不得不延後的牙科手術，都讓他感受到衝擊。

李維拉透過州政府的醫療補助（Medicaid）投保，原定10月拔智齒，但醫生建議他延後，因為停擺導致人手不足，可能延誤保險理賠審核與支付。

他認為民主黨否決共和黨提出的持續（撥款）決議（continuing resolution, CR）是偽善行為，因為他們在民主黨執政時期也曾支持這類法案以暫時維持政府運作。

「我只能怪民主黨，因為他們過去也曾投票支持乾淨的臨時撥款案。」

民主黨 川普 投票

上一則

Meta砸6000億元 擬建「省水」資料中心

下一則

田納西收賄前議長、逃稅球星「草莓先生」 皆獲川普特赦

延伸閱讀

俄勒岡聯邦法官頒布永久禁令 阻川普在波特蘭布署國民兵

俄勒岡聯邦法官頒布永久禁令 阻川普在波特蘭布署國民兵
美中貿易休戰掀反彈 工會不爽川普港口費放中國一馬

美中貿易休戰掀反彈 工會不爽川普港口費放中國一馬
敘利亞總統訪川普前掃蕩IS組織 傳美軍擬在大馬士革設軍事據點

敘利亞總統訪川普前掃蕩IS組織 傳美軍擬在大馬士革設軍事據點
加州家庭 已陸續收到全額糧食券

加州家庭 已陸續收到全額糧食券

熱門新聞

曼達尼贏得紐約市長選舉。(路透)

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

2025-11-04 22:09
全國有4200萬人領取俗稱糧食券的「營養補充援助計畫」。（路透）

美國平均每8人就有1人領取糧食券 這些人都是誰？

2025-10-31 10:05
艾瑞卡・柯克（左）與副總統范斯（右）。（美聯社）

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

2025-11-05 16:53
羅德島州一家鐘錶公司的技師正在調整戶外時裝的時間。對於每年要調整時鐘兩次，美聯社民調發現，47%美國人持反對態度。(美聯社)

時鐘11月2日起調慢1小時 近半民眾不愛「夕照變短」

2025-11-01 15:00
90年代真正的「財富象徵」。示意圖（美聯社）

90年代炫富清單…網路票選：一看就知道你家很有錢

2025-11-04 15:57
美國前副總統錢尼2022年8月在懷俄明州，出席一場初選前夕活動。（美聯社）

曾策畫反恐戰爭、嗆川普懦夫 「美國最有權副總統」錢尼逝世享壽84歲

2025-11-04 07:34

超人氣

更多 >
中國新款人形機器人「貓步」 走路如真人 全球驚豔

中國新款人形機器人「貓步」 走路如真人 全球驚豔
福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣
湖南2醫師17分鐘偷情片洩露 女方同院另1個情人幹的？

湖南2醫師17分鐘偷情片洩露 女方同院另1個情人幹的？
想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮

想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮
吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？

吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？