我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克「兆元報酬」多驚人？用鈔票能疊到太陽 或還完南韓國債

寒流將從中西部擴散至東部 五大湖區等地迎本季首度降雪

禽流感致全美數量大減 今年感恩節火雞漲價25%

記者張聲肇／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
禽流感導致火雞產量大減， 今年感恩節火雞零售價約為每磅2.05元，比去年同期上漲25%。(美聯社)
禽流感導致火雞產量大減， 今年感恩節火雞零售價約為每磅2.05元，比去年同期上漲25%。(美聯社)

禽流感導致火雞產量大減， 今年感恩節火雞零售價上漲25%，批發價漲幅更三倍於此；感恩節大餐成本提高已成定局，但還是有省錢的竅門。

美國農場局聯合會(American Farm Bureau Federation)指出，由於高致病性禽流感病毒傳播，今年火雞產量銳減到近40年來的低點。

普杜大學農學院分析指出，火雞的批發價(又稱躉售價)比去年10月暴漲75%。聯邦農業部資料顯示，去年10月火雞批發價價每磅平均0.94元，今年10月飆升到1.71元。

普杜大學預測11月火雞零售價約為每磅2.05元，比去年同期增加25%。消費者買一隻15磅的火雞，要多付31元。

普杜分析師強調，火雞零售價格差別很大，根據品質，從有機飼養、野放到飼料圈養，價格不同。

富國農糧研究所(Wells Fargo Agri-Food Institute)首席農業經濟學家史萬森(Michael Swanson)說，零售商下訂單的時機也是關鍵，「沒及早下單的零售商，到了現貨市場，可能面臨價格陡漲，」不但成本受影響，甚至買不買得到都成問題。他認為現在才下單的零售商，面對陡揚的現貨市場價格的可能性很大。

他估計，零售商從現貨市場取貨的話，消費者買一隻16磅的火雞，比從提早向批發市場訂貨的零售商買，要多出20元。「今年，從哪家店買差很多，精明的消費者貨比三家不吃虧，還省很大。」

史萬森說，及早訂貨的大零售商，似乎在用廉價買到的火雞搭配其他商品，吸引顧客，例如沃爾瑪推出特價56元的感恩節套餐，包括16磅的火雞和配菜，足供10人享用。

艾爾迪(Aldi's)感恩節特餐10人份40元，亞馬遜也推出大減價25元感恩節晚餐，目標超市5日宣布，四人份感恩節特餐只要20元。

為了搶商機，ShopRite和Foodtown則以感恩節前購物滿400元，贈送本店招牌10-20磅火雞一隻。

感恩節 零售商 禽流感

上一則

政府停擺38天僵局未解 民主黨妥協方案遭共和黨回絕

下一則

明州聖保羅市長選舉出爐 首位苗族、首位女性市長當選

延伸閱讀

梅西感恩節遊行 4款全新主題氣球首次亮相

梅西感恩節遊行 4款全新主題氣球首次亮相
好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購

好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購
暢小平婚姻介紹中心 15日週六晚7時舉辦感恩節火雞自助餐舞會

暢小平婚姻介紹中心 15日週六晚7時舉辦感恩節火雞自助餐舞會
目標百貨推20元平價感恩節套餐 人均不到5元

目標百貨推20元平價感恩節套餐 人均不到5元

熱門新聞

全國有4200萬人領取俗稱糧食券的「營養補充援助計畫」。（路透）

美國平均每8人就有1人領取糧食券 這些人都是誰？

2025-10-31 10:05
曼達尼贏得紐約市長選舉。(路透)

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

2025-11-04 22:09
艾瑞卡・柯克（左）與副總統范斯（右）。（美聯社）

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

2025-11-05 16:53
羅德島州一家鐘錶公司的技師正在調整戶外時裝的時間。對於每年要調整時鐘兩次，美聯社民調發現，47%美國人持反對態度。(美聯社)

時鐘11月2日起調慢1小時 近半民眾不愛「夕照變短」

2025-11-01 15:00
90年代真正的「財富象徵」。示意圖（美聯社）

90年代炫富清單…網路票選：一看就知道你家很有錢

2025-11-04 15:57
美國前副總統錢尼2022年8月在懷俄明州，出席一場初選前夕活動。（美聯社）

曾策畫反恐戰爭、嗆川普懦夫 「美國最有權副總統」錢尼逝世享壽84歲

2025-11-04 07:34

超人氣

更多 >
好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購

好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購
考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審

考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審
美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多

美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多
洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法

洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法
江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」

江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」