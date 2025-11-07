拿三明治丟CBP幹員 華府男微罪罪名不成立

我的頻道

記者張聲肇／綜合報導
三明治攻擊事件發生後，一名蒙面男子手持三明治準備投擲動作姿勢的海報迅速充斥華府街頭，成為民眾抗議川普政府接管華府治安的象徵。(美聯社)
川普總統今年8月下令聯邦執法人員接管華府治安，原本任職司法部的男子鄧恩(Sean Charles Dunn)當時對在街頭執勤的海關暨邊境保護局(CBP)幹員扔三明治抗議，當場遭逮捕並被控罪，華府法院本月6日宣判罪名不成立。

司法部事後隨即開除了鄧恩，並擬以攻擊重罪將其起訴，卻遭大陪審團否決，只好改以微罪級罪名起訴，但最後連「行為不檢」攻擊罪的罪名，也被法院裁定不成立。

辯護律師團隊不否認鄧恩確實把三明治擲到CBP幹員身上，但強調此舉是受憲法第一修正案保護、表達抗議的「無傷大雅之舉。｣

檢方說，鄧恩知道自己無權利向執法人員丟三明治，邊丟還邊喊「法西斯」、「種族主義者」、「可恥」等辱罵公務員的言詞。警方說，鄧恩對著被他丟三明治的執法人員說，「你們幹嘛來這裡？我不要你們到我的城市來！」

鄧恩聽到無罪宣判後，擁抱律師，隨後表示，「我可以放心邁向人生下一階段了。」

12名陪審員在法院人員護送下，步出法院大樓，拒絕接受記者訪問。

起訴本案的華府首席聯邦檢察官皮洛(Jeanine Pirro)說，「我們接受陪審團的判決，這是我們得以運作的體制，不過，執法人員絕對不該受到攻擊，不論是多麼『輕微』的攻擊。」

記者出身的她說，「小孩子都知道，生氣的時候，不能互相丟東西。」

37歲的鄧恩本來在司法部擔任法務助理，被捕後立即遭部長邦迪開除，並稱他就是「深層政府」的範例。

鄧恩獲判無罪後首度說出他的動機，當時CBP幹員在華府一家俱樂部外站哨，而裡面正在舉辦「拉丁之夜」。他向聯邦員警大聲抗議、丟擲三明治，目的是想把他們引開，不要進去抓人。

他告訴媒體，「不要忘記美國國徽上的偉大銘言e pluribus unum，合眾為一，不論來自何處，如何來到，身分認同為何，每條人命都很重要，都有權利自由生活。」

