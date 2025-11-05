我的頻道

錢尼逝世 小布希讚他正直嚴謹 川普未發一言

編譯莊瑞萌／綜合報導
錢尼（左）曾擔任小布希八年副手，圖為2000年兩人參加競選活動。 （路透）
錢尼（左）曾擔任小布希八年副手，圖為2000年兩人參加競選活動。 （路透）

高齡84歲的前副總統錢尼(Dick Cheney)於3日晚間逝世。前總統小布希(George W. Bush) 4日悼念錢尼，讚譽他是「一位愛國者，無論身居何職，都展現出正直、高度智慧與嚴謹的使命感」。

POLITICO網站、國會山莊報(The Hill)與今日美國報(USA Today)報導，布希在聲明中寫道，「迪克在國家面臨重大挑戰時，始終是白宮裡冷靜而穩定的存在。我信任他坦率而誠實的建言，而他從未令人失望。他堅守信念，並將美國人民的自由與安全置於首位。」盡管兩人任期後期關係一度緊張，主要是因為小布希拒絕赦免錢尼的幕僚長史庫特・李比(Scooter Libby)，但小布希仍盛讚錢尼是「他那一代中，最傑出的公僕之一」。

前總統柯林頓(Bill Clinton)也在社群平台X上發表簡短聲明，「在他漫長的公職生涯中，錢尼始終堅信自己所做的一切，都是為了美國的正確之舉。」民主黨籍眾議員裴洛西(Nancy Pelosi)則表示，錢尼是一位「愛國的美國人」，「雖然我們在多數政策議題上立場南轅北轍，但他對國家的熱忱無庸置疑。當他重返眾院會場，紀念1月6日事件一周年時，那份愛國情懷已展露無遺。」她說。

裴洛西與錢尼曾於1980年代末期短暫同為眾議員。她在2007年1月首度出任眾院議長，當時距離錢尼與前總統小布希卸任僅剩兩年。在那段期間，她也是布希及錢尼政府的主要批評者之一，尤其針對伊拉克戰爭政策提出強烈反對，該戰爭正是由錢尼大力主導的。

另外，川普總統未就錢尼逝世公開發表任何評論。根據白宮記者團報導，白宮已下令將國旗降半旗致哀，白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)在4日的記者會上則表示，川普「已得知」錢尼的死訊。根據丕優研究中心的數據，隨著歐巴馬政府於2009年初入主白宮，錢尼結束了數十年的政治生涯，離任時的民意支持率為31%。

