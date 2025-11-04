民主黨選戰或有斬獲 卻陷溫和派、進步派分歧 未來路線模糊

前總統歐巴馬(右)上周到維州福克市為民主黨州長候選人斯潘伯格站台助選。(美聯社)

民主黨 可望4日在維吉尼亞州、新澤西州州長與紐約市長選舉中告捷，但黨內溫和派與進步派的分歧，恐難釐清未來路線。

「華爾街日報」報導，隨著民主黨進入2026年初選季，溫和派與進步派都可能找到論據強化自身立場；這一選季凸顯黨內世代與意識形態對立，並在部分募款指標落後共和黨 的情況下，消耗黨內資源。

新澤西州長選舉4日投票。民主黨候選人眾議員薛瑞爾(右)和共和黨候選人州議員西塔瑞利(左)，選情接近。(美聯社)

自川普總統2024年勝選以來，此次選舉被視為選民的首次重大政治測試，而焦點人物是同時受到進步派與保守派關注的民主社會主義者、紐約州眾議員曼達尼 (Zohran Mamdani)。

共和黨急著將曼達尼貼上「民主黨極左派具象化」的標籤，畢竟他極有可能成為美國人口最多、全球金融重鎮紐約市的下一任市長。

現年34歲的曼達尼以誠懇務實的競選風格吸引選民，並在物價高漲之際聚焦選民的生活負擔。

他主張凍結租金、提供免費市區公車、推動公辦托兒服務、設立市府經營的平價雜貨店，並於2030年前將最低工資調升至每小時30元。

若曼達尼勝選，將使共和黨有機可乘，強化「民主黨正滑向社會主義」的政治輿論。

中間派智庫「第三條路」(Third Way)主席考萬(Jonathan Cowan)表示，若曼達尼當選，「民主黨勢必背負紐約選出一位激進左派社會主義市長的包袱」。

考萬說：「若要在實驗室裡設計一位立場極端、在民主黨鐵票區以外難以被接受，並容易成為共和黨攻擊對象的候選人，那就是他。」

無黨派智庫「丕優研究中心」(Pew Research Center)上月底發布的民調顯示，民主黨內部焦慮情緒升溫。調查結果指出，約66%的民主黨人與傾向民主黨的獨立選民對黨內現況感到沮喪，比例遠高於2021年及2019年的約一半；相較之下，僅40%的共和黨人對共和黨有類似感受。

中間派的伊利諾州前聯邦眾議員布斯托斯(Cheri Bustos)將共和黨針對曼達尼的攻擊，比作該黨在「削減警察經費」運動後的政治操作，指出共和黨人善於利用此類議題，塑造民主黨在2020與2022年選舉中對治安立場軟弱的印象。

布斯托斯曾領導民主黨眾院競選委員會，她雖然在一個支持川普的選區勝選，但民主黨在2020年國會選舉中流失席次。她說：「我必須不斷提醒大家，我的丈夫是警長，我支持警察。」