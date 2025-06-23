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大法官出書賺外快 傑克森回憶錄200萬落袋

記者胡玉立／綜合報導
大法官傑克森去年出版的暢銷回憶錄「Lovely One」新書封面，這本書為她帶來200多萬元額外收入。(美聯社)
大法官傑克森去年出版的暢銷回憶錄「Lovely One」新書封面，這本書為她帶來200多萬元額外收入。(美聯社)

聯邦最高法院大法官公布過去一年財務狀況，其中三人近期因出書而獲得豐厚收入。大法官年收入約30萬元，外部收入不得超過3萬元，但著作版稅收入不在此限；大法官們顯然樂於靠寫作「賺外快」，出書收入也高得令人咋舌。

2022年被前總統拜登任命的首位非裔女性大法官傑克森(Ketanji Brown Jackson)，去年由企鵝蘭登書屋(Penguin Random House)出版的暢銷回憶錄「Lovely One」，收入200多萬元，是這次申報的大法官中收入最高者。

最高法院最多產的作家之一、自由派大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)申報了她去年的寫書相關收入近13萬4000元；其中包括訂於今年稍後出版的兒童讀物「Just Shine!」預付稿費6萬元。

由川普總統任命的保守派大法官戈薩奇(Neil Gorsuch)申報去年版稅收入25萬多元。他去年出版「過度管制：過多法律的人力成本」(Over Ruled: The Human Toll of Too Much Law)，書中大力抨擊政府監管。

大法官被要求公開揭露過去一年的個人財務利益所得，並詳細列出收入、投資、贈與和配偶薪酬。因外界近年來質疑部分大法官接受私人飛機旅行和外部招待等道德規範問題，他們的年度財務申報表格內容，更加受到關注。

近年備受道德監管機構批評的大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)，這回並未報告任何旅行或收受禮物的情況。他揭露了一份人壽保單，稱其在先前報告中無意遺漏。

今年大多數大法官沒有提及應申報的贈與內容，大部分旅行似僅限於至法學院授課和到全國各地打書。薩多馬友的國際行程包括前往瑞士、巴拿馬和奧地利。戈薩奇報告去年7月赴德國和葡萄牙參加教育性質計畫。首席大法官羅伯茲(John Roberts)去年7月赴愛爾蘭教授關於最高法院課程。

保守派大法官艾里托(Samuel Alito)請求延後提交年度報告，這是他多年來一貫作風。

大法官 拜登 羅伯茲

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