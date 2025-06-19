ICE突襲路州賽馬場 逮捕84名無證客 業者跳腳：工人難找

移民暨海關執法局探員18日在路易斯安納州Delta Downs賽馬場逮捕84人，其中「至少兩人」有犯罪前科。(美聯社)

移民 暨海關執法局(ICE )探員18日在路易斯安納州Delta Downs賽馬場逮捕84名無證客，其中「至少兩人」有犯罪前科，業者對此很不以為然。

ICE說，當局接獲情報，指賽馬場聘用「未經核准」的工人在馬廄工作，於是偕同聯邦調查局、邊境 巡邏局及當地員警，到卡爾卡修郡(Calcasieu Parish)的Delta Downs賽馬場、飯店與賭場逮人。

ICE紐奧良分局主管史達文諾哈(Steven Stavinoha)說，掃蕩行動的目的是要「打散威脅我國勞工體系的非法雇用網絡。」

全國養馬人慈善保護協會(National Horsemen’s Benevolent and Protective Association)律師艾卡伯特(Peter Ecabert)說，衝進來把這麼多工人帶走，將賽馬業者晾在一邊的作法不可接受，「ICE大可先和我們商量一下，我們一定會平順地把事情辦好。」「可是他們偏要把大家都弄得很難堪。」

「清潔馬匹等養馬的工作很重要，馬需要有人24小時專業照料，這種工作很辛苦，願意做的人很難找，」他說。

經營馬場的波伊德博弈公司發言人史綽(David Strow)說，「本公司完全遵守聯邦勞工法。」

近幾周，ICE在路州進行多次掃蕩，包括5月27日在紐奧良防洪工地逮捕15名中美洲勞工，6月11日在巴頓魯治按摩院逮捕10名中國公民。

路州移民人權社團「移民聯合會」(Unión Migrante)活動策劃人泰伯(Rachel Taber)批評ICE逮捕行動「有害，虛偽」：「我們的經濟靠移民，出於種族仇恨讓國家分裂時，關係每個人的經濟也受害。」

白宮副幕僚長、移民政策主要負責人米勒(Stephen Miller)日前下令ICE每日必須逮捕至少3000人，導致近期接二連三的大規模逮捕。