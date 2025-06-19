我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「全球百萬美元富豪」美2380萬人居首

矛與盾之爭：美軍鑽地彈如何穿透伊朗深埋地底的核設施？

ICE突襲路州賽馬場 逮捕84名無證客 業者跳腳：工人難找

記者張聲肇／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
移民暨海關執法局探員18日在路易斯安納州Delta Downs賽馬場逮捕84人，其中「至少兩人」有犯罪前科。(美聯社)
移民暨海關執法局探員18日在路易斯安納州Delta Downs賽馬場逮捕84人，其中「至少兩人」有犯罪前科。(美聯社)

移民暨海關執法局(ICE)探員18日在路易斯安納州Delta Downs賽馬場逮捕84名無證客，其中「至少兩人」有犯罪前科，業者對此很不以為然。

ICE說，當局接獲情報，指賽馬場聘用「未經核准」的工人在馬廄工作，於是偕同聯邦調查局、邊境巡邏局及當地員警，到卡爾卡修郡(Calcasieu Parish)的Delta Downs賽馬場、飯店與賭場逮人。

ICE紐奧良分局主管史達文諾哈(Steven Stavinoha)說，掃蕩行動的目的是要「打散威脅我國勞工體系的非法雇用網絡。」

全國養馬人慈善保護協會(National Horsemen’s Benevolent and Protective Association)律師艾卡伯特(Peter Ecabert)說，衝進來把這麼多工人帶走，將賽馬業者晾在一邊的作法不可接受，「ICE大可先和我們商量一下，我們一定會平順地把事情辦好。」「可是他們偏要把大家都弄得很難堪。」

「清潔馬匹等養馬的工作很重要，馬需要有人24小時專業照料，這種工作很辛苦，願意做的人很難找，」他說。

經營馬場的波伊德博弈公司發言人史綽(David Strow)說，「本公司完全遵守聯邦勞工法。」

近幾周，ICE在路州進行多次掃蕩，包括5月27日在紐奧良防洪工地逮捕15名中美洲勞工，6月11日在巴頓魯治按摩院逮捕10名中國公民。

路州移民人權社團「移民聯合會」(Unión Migrante)活動策劃人泰伯(Rachel Taber)批評ICE逮捕行動「有害，虛偽」：「我們的經濟靠移民，出於種族仇恨讓國家分裂時，關係每個人的經濟也受害。」

白宮副幕僚長、移民政策主要負責人米勒(Stephen Miller)日前下令ICE每日必須逮捕至少3000人，導致近期接二連三的大規模逮捕。

ICE 移民 邊境

上一則

今夏首迎熱浪 中西部到東岸高溫恐破100℉

下一則

AI崛起 大企業裁員盼提高效率 雇主觀念轉變：過多員工將拖累發展

延伸閱讀

華男街頭狂喊「救命、ICE」被五花大綁暴力押走

華男街頭狂喊「救命、ICE」被五花大綁暴力押走
南加女市長對ICE行動應對不當 民眾憤怒要她下台

南加女市長對ICE行動應對不當 民眾憤怒要她下台
國防部調兵700人支援ICE 處理3州被拘移民

國防部調兵700人支援ICE 處理3州被拘移民
國安部4天內政策又變 恢復掃蕩餐廳、農場無證客

國安部4天內政策又變 恢復掃蕩餐廳、農場無證客

熱門新聞

前國務卿喜萊莉·柯林頓的長年貼身幕僚艾比汀(左)與億萬富翁索羅斯(George Soros)之子亞歷克斯·索羅斯。(美聯社)

喜萊莉「第2個女兒」嫁入索羅斯家 自由派豪門聯姻

2025-06-17 16:10
明尼蘇達州州眾議會民主黨領袖梅麗莎·霍爾曼（Melissa Hortman）周六凌晨遭槍殺身亡。（美聯社資料照）

明州眾議員夫婦遭暗殺 2死2傷 假警察登門行凶

2025-06-14 12:05
財長貝森特11日出席眾院籌款委員會聽證會。（美聯社）

被問馬斯克是否動粗 財政部長1句話堵回去

2025-06-12 09:17
美國明尼蘇達州兩起政治暗殺的槍手博爾特15日晚間落網。(美聯社)

政治暗殺明州2議員 57歲槍手落網了

2025-06-15 23:13
國土安全部官員12日透過電郵宣布暫停農場、餐廳、旅館的無證移民掃蕩，但16日出現政策大轉彎，下令恢復掃蕩行動。（路透）

國土安全部官員下令恢復農場、旅館及餐廳的無證移民掃蕩

2025-06-17 09:25
屆臨退休年齡的美國民眾財富狀況可分成六種等級。（美聯社）

快退休民眾財富狀況分6等 想安度晚年可參考「1神奇數字」

2025-06-13 10:54

超人氣

更多 >
玄彬婚後3年 孫藝真又有「新生命」

玄彬婚後3年 孫藝真又有「新生命」
華爾街日報：美國規模最大企業紛紛裁員

華爾街日報：美國規模最大企業紛紛裁員
川普稅改法案 選這2類退休帳戶可受惠

川普稅改法案 選這2類退休帳戶可受惠
華男街頭狂喊「救命、ICE」被五花大綁暴力押走

華男街頭狂喊「救命、ICE」被五花大綁暴力押走
遲未拍板聯手以色列攻擊伊朗 川普有一最大疑慮

遲未拍板聯手以色列攻擊伊朗 川普有一最大疑慮