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死囚智力障礙能否處死？阿拉巴馬州丟給聯邦高院裁決

編譯俞仲慈／即時報導
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聯邦最高法院20多年前裁定智力不足受刑人不能判處死刑，如今阿拉巴馬州一名死囚因為智商接近智力障礙，可否執行死刑有所疑慮，決定把這個燙手山芋丟給聯邦高院處理。

根據今日美國報(USA Today)報導，聯邦高院6日宣布受理阿拉巴馬州死囚史密斯(Joseph Smith)智商是否符合執行死刑的爭議，將把多項智力測驗成績列為考量。

報導指出，1997年史密斯殺害范丹姆(Durk Van Dam)，造成被害人頸、肩、背等身體部位多達35處傷口，由於手段兇殘，被法院判處死刑定讞至今。

不過史密斯智商約72到78分，考量智力成績有誤差，下級法院認為史密斯實際智商可能低於70分，導致執行死刑不斷拖延，但是州政府主張史密斯五項智力測業成績均超過70分，智力不可能低於70以下。

由於部分下級法院對於如何遵守高院裁決以及評估智力測試，確認死刑符合憲法第八修正案(Eighth Amendment)「不得施加殘酷且不正常懲罰」的規定，感到困惑，司法部律師也主張交由聯邦高院裁決並強調：「這種困惑成為各州合法處死的絆腳石。」

至於史密斯代表律師則以高院先前裁決缺乏精確測驗智力不足的數學公式為由，主張其委託人不應該被執行死刑。

其實高院早在去年11月即下令亞特蘭大第11巡迴上訴法院說明主張史密斯智力不足而無法執行死刑的理由，但是並未規範法院如何評估多項智力測驗成績，上訴法院主張：「診斷一個人的智力發展是否明顯低於平均水準的臨床行為，不應僅侷限於智力測驗。」

針對史密斯的精神評估，阿州南區聯邦法官葛內(Callie V. S. Granade)則透露：「證據表明，史密斯的智力與適應能力終其一生存有缺陷。」 

死刑 高院 阿拉巴馬州

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