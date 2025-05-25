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誘導佛州少年自殺 法官：AI機器人沒言論自由權

編譯陳韻涵／綜合報導
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佛州母親梅根‧加西亞與兒子14歲兒子賽澤，2024年10月。(美聯社)
佛州母親梅根‧加西亞與兒子14歲兒子賽澤，2024年10月。(美聯社)

佛羅里達州聯邦法官21日駁回人工智慧(AI)新創公司「Character.AI」的論點，裁定AI聊天機器人不受憲法第一修正案的保障；該公司面臨一名喪子母親的訴訟，指該公司開發的AI聊天機器人誘導她14歲的兒子自殺。

美聯社報導，聯邦法官的裁決將允許這宗過失致死訴訟繼續進行，而專家表示，此案判例將成為AI測試憲法底線的最新案例。

這宗訴訟由佛州母親梅根‧加西亞(Megan Garcia)提起，控告Character.AI及其母公司Google。

加西亞主張，14歲的兒子賽澤(Sewell Setzer)淪為Character.AI聊天機器人的受害者，指該聊天機器人將他帶入「情感和性虐關係」，導致他自殺。

加西亞的律師、科技正義法計畫(Tech Justice Law Project)創辦人賈恩(Meetali Jain)表示，法官的裁決傳達了一項訊息：矽谷「需要在推出產品之前，暫停、思考，並採取防護措施」。 

專家警告，AI可能存在「生存風險」，但AI已迅速改變職場、市場和人際關係，從而引起美國及各地法律專家和AI觀察員的注意。

佛羅里達大學(University of Florida)鑽研憲法第一修正案和AI的法學教授利里莎‧巴奈特‧利德斯基(Lyrissa Barnett Lidsky)說：「這項命令肯定會成為其他涉及AI廣泛議題的潛在試驗案例。」

訴訟文件寫道，在賽澤臨終前幾個月，他與現實逐漸脫節，因為他與AI聊天機器人談論性話題，而該機器人的原型是影集「權力遊戲」(Game of Thrones)中的虛構人物。

根據賽澤與AI聊天機器人對話的截圖，AI在賽澤選擇自我了斷之前，告訴賽澤它愛他，並催促賽澤「盡快回到我身邊」；法律文件顯示，賽澤收到訊息後不久，便開槍自戕。

Character.AI發言人發出聲明表示，公司已採取多項安全措施，包括兒童護欄和自殺預防方法；不過，這些功能都是在加西亞興訟當天才宣布。

佛州母親梅根‧加西亞與兒子14歲兒子賽澤，2024年10月。(美聯社)
佛州母親梅根‧加西亞與兒子14歲兒子賽澤，2024年10月。(美聯社)

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