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2波巨大太陽閃焰 全球短波無線電失靈

記者張聲肇／綜合報導
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14日凌晨兩波巨大太陽閃焰，造成全球短波無線電失靈。(NASA)
14日凌晨兩波巨大太陽閃焰，造成全球短波無線電失靈。(NASA)

兩波巨大太陽閃焰(solar flare)14日凌晨向宇宙發射出一道道強烈的等離子體和微粒子，造成全球短波無線電失靈。太空總署(NASA)表示，這是今年迄今力道最強的太陽閃焰，顯示太陽表層活動有加劇之勢。

這兩波閃燄於東岸時間4時25分達到最高峰的X級，國家海洋與大氣總署(NOAA)太空氣候預報中心說，這種大規模的太陽閃焰並不常見。

NASA說，太陽閃焰分五級──A、B、C、M、X，每一級所釋放出的能量是前一級的10倍。科學界也用1到9級來描述其強度。4時30分，預報中心測出X2.7級閃燄；數小時前的測量數據為M5.3級。

NASA說，13日上午11時38分，太陽閃焰達X1.2級，太陽動力天文台(Solar Dynamics Observatory)拍攝到火熱的太陽噴出一道爆熱赤亮卷鬚令人咋舌的情況。

太陽風暴過於強烈時，會對正在太空旅行或作業的太空人構成危險，也會替導航系統和人造衛星造成問題。一道道高能量的微粒子朝地球射過來的時候，無線電通訊和電網都可能暫時失靈。

天文學家菲利浦斯(Tony Phillips)的Spaceweather.com網站指出，13日起，北美、南美、東南亞、非洲和中東，都出現短波無線電通訊失靈的情況。

太空天氣預報員達爾(Shawn Dahl)說，X2.7級太陽閃燄射向中東的時候，該地區高頻率無線電訊號中斷了約10分鐘。「除了某些短波微弱問題造成高頻通訊中斷的可能，我們不知道還有哪種衝擊，可能造成這情況。」

太陽風暴也可能對地球造成無傷大雅的衝擊，例如，讓北極光閃動更為強烈。太陽噴出的能量充沛的微粒子撞到地球磁場，和極地原子、分子互動，會讓更南邊的人，也看到閃亮多彩的極光。

科學家去年就說，太陽已進入11年高活動週期，未來幾個月，仍可能出現強烈閃焰。

達爾說，14日的閃燄雖屬今年迄今最強，卻不是本週期之最。2024年10月3日X9.0級猛獸閃燄才是「本週期迄今之最。」

太空人 NASA 東南亞

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