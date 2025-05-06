股票往來只需幾分鐘 巴菲特嫌「難搞」避開投資房地產

巴菲特上周末在波克夏年度股東會上解釋，他為何偏好投資股票而非房地產。(美聯社)

計畫於今年底退休的「股神」巴菲特 (Warren Bufett)上周末在他執掌的波克夏 公司(Berkshire Hathaway Inc)年度股東大會上被問到，為何他偏好買賣股票，卻經常避開投資房地產 ，他表示，原因出在房地產交易可能很難搞，光是談判就有可能卡關。

財星雜誌(Fortune)報導，在3日的波克夏年度股東大會上，巴菲特被問到，為何不趁現在高利率和經濟不穩定的時候購買房地產。他說：「關於房地產，在交易談判、花費時間和涉入所有權團體數量方面，都比股票要困難得多。」「通常當房地產遇到麻煩，你會發現你要對付的不只有權益持有人。」

這位以價值取向聞名的投資大咖承認，房市確實有過物超所值的時候，但股票的價格更低廉、也更容易購買。

他並提到他2023年過世的長期戰友孟格(Charlie Munger)，說孟格比他做過更多房地產交易，尤其在他過世前五年。但巴菲特說：「他進場玩這個遊戲是因為他對這有興趣。」

不過，巴菲特相信，如果孟格被迫要在只能投資股票或房地產之間做選擇，他還是會選擇股票。

巴菲特表示，另一個投資房地產的小麻煩是，通常擁有大型房地產的單一個人或家族，都已擁有這些房產很長一段時間，這會讓交易這些房產對他們來說是一件大事。但交易價值數十億美元的股票只需要幾分鐘，而且不僅過程完全匿名，還一次搞定。