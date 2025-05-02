川普政府砸5億研發通用疫苗 可同時防護流感、冠狀等多種病毒株

川普政府將投入5億元致力研發可同時防護多種病毒的「通用疫苗」，以應對未來疫情挑戰。(美聯社)

川普 政府推動一項重大的公共衛生計畫，不再研發新冠疫苗，而是投入5億元致力研發可同時防護多種病毒的「通用疫苗」，以應對未來疫情 挑戰。

「華爾街日報」報導，這項研發「通用疫苗」計畫，是「黃金標準世代」項目(The Generation Gold Standard project) 的一部分，使用化學滅活的全病毒生產疫苗，目標是製造出能夠同時抵禦多種病毒株的疫苗，以提升面對流行病的韌性。

提出「通用疫苗」研究概念及主責研發的兩位公衛學者，分別是梅莫利(Matthew Memoli)及杜本伯格(Jeffery Taubenberger)。前者今年初獲川普政府委任為美國國立衛生研究院(National Institutes of Health, NIH)代理院長，現任首席副院長，他一向反對新冠疫苗及拒不接種；後者則剛於4月出任衛生研究院的傳染病研究所代所長。

有關計畫的推動，正值川普政府要對國家衛生機構大幅削減預算、縮減人員及終止數以百項計的研究資助。但依然對「通用疫苗」計畫投入研發巨資，顯示川普政府不僅改變研發疫苗的思路，將研發資金從應對新冠轉向計對更多病毒，更是未來公共衛生策略的一環，重視及期待科技創新。

隨著新冠疫情的影響仍然持續，不少專家呼籲加強對疫苗技術的創新，以確保未來能夠快速有效應對各種病毒威脅。

然而醫學界內也有不少人質疑「通用疫苗」的實現可能性，並指出所面對的技術挑戰。但支持者認為這是一個值得冒險的長期解決方案，有助於減少疫情的爆發頻率及嚴重程度。

「通用疫苗」的研發，是向幾十年前生產流感疫苗 的回歸，也是科學家數十年來一直追求的目標，就是研發出能夠同時預防多種病毒株的「通用」疫苗，但未能成功。

衛生部長小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)發聲明表示，疫苗研發的每項創新，都必須以黃金標準的科學和透明度為基礎。