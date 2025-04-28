GLP-1胰島素藥物需求5年暴增5倍 美國人1年為此花費717億

美國民眾2023年在GLP-1（胰高糖素样肽-1）藥物如諾和諾德（Novo Nordisk）的Ozempic、Wegovy的花費估計達717億元。（路透）

美國醫學會期刊網路開放版(JAMA Network Open)上的一篇研究報告指出，美國民眾2023年在GLP-1(胰高糖素样肽-1)藥物如諾和諾德(Novo Nordisk)的Ozempic、Wegovy的花費估計達717億元，較五年前增長了500%。

華盛頓郵報 報導，研究人員分析了2018年至2023年間美國民眾在這些藥物上的花費變化，並表示估算範圍涵蓋85%的零售、74%的門診處方藥。該研究的主要作者、美國醫學會數據分析師齊帕斯(Stavros Tsipas)補充，該研究沒有追蹤調製藥局(compounding pharmacies)及製造商的折扣，這些折扣因製造商而異，且可能相當可觀，如替澤帕肽(tirzepatide)上市前製造商折扣估計高達約40%至60%。

GLP-1藥物的年度總支出從2018年的137億元增加到2023年的717億元，其中2022年至2023年增幅最大，達62%；2018年至2022年間平均每年成長34%。

GLP-1藥物包括Ozempic和Rybelsus，這兩種藥物都已獲得美國食品藥物管理局(FDA )批准用於治療糖尿病 。此外還有Saxenda和Wegovy，FDA已批准這兩種藥物用於治療至少患有一種體重相關健康合併症的患者。

這五年間各品牌及藥物的支出變化也有所不同，Ozempic花費從4億元增加到264億元居冠；第二名則是禮來公司(Eli Lilly)的Trulicity，從56億元增加到176億元。

活性成分索馬魯肽(semaglutide)的產品Ozempic、Rybelsus、Wegovy自上市以來持續成長，到2023年占所有支出的70%。2023年，核准用於治療第2型糖尿病的產品占所有支出的89%，而核准用於治療肥胖症的產品占所有支出的11%。

研究人員指出支出增加可歸因於選擇更多樣，Mounjaro和Wegovy都是2021年之後上市的。他們還補充，需要進行更多研究才能全面了解GLP-1市場，不過等未來幾年納保範圍確定、適用病症擴大後，很可能會繼續推動需求和支出。