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衛生部、食藥局籲食品商淘汰8人工色素 預計2026年消除

編譯俞仲慈／綜合報導
聯邦衛生部長小甘迺迪與聯邦食品藥物管理局局長馬卡里22日呼籲食品製造商，在食品供應中逐步淘汰以石油為基礎的八種人工色素。(美聯社)
聯邦衛生部長小甘迺迪與聯邦食品藥物管理局局長馬卡里22日呼籲食品製造商，在食品供應中逐步淘汰以石油為基礎的八種人工色素。(美聯社)

在科學證實攝取人工色素與罹癌風險有關的30多年後，前總統拜登終於在今年1月卸任前宣布食品、飲料與藥物禁止添加3號紅色染料，如今川普政府採取進一步行動。聯邦衛生部長小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr. )與聯邦食品藥物管理局(FDA)局長馬卡里(Marty Makary)22日聯袂呼籲食品製造商，在食品供應中逐步淘汰以石油為基礎的人工色素。

藥局局長馬卡里說，該局將採取步驟在2026年底消除人工色素，主要依賴食品業主動合作。小甘迺迪也說，與食品廠商並無正式協議，只有理解。食藥局會制定食品業改用天然代替品的標準和時間表，取消沒有生產的色素許可，並採行動撤下市場剩下的色素。食藥局目前允許36種食品色素，包括八種人工色素。

上個月西維吉尼亞州率先成為全國第一個禁用合成食用色素的州，西維州長莫瑞西(Patrick Morrisey)當時還邀請小甘迺迪出席新法簽署儀式。

根據非營利組織「環境工作團體」(Environmental Working Group)調查，全美逾半數州(包括兩黨執政州)議會紛紛推動禁用人工色素，反映兩黨全力推動更嚴格的食安標準。

川普總統上台後成立「讓美國再次健康」(Make America Healthy Again)委員會，隨著各州通過更多禁令，食品業者表示人工色素食用安全，暗示將和政府協商。

根據動物臨床實驗，紅色3號、紅色40號、藍色2號與綠色3號與罹癌息息相關；紅色40號、黃色5號和6號則可能含有或受到致癌物質汙染；至於藍色1號和黃色6號也可能危害部分人體細胞。

消費者權益組織「公共利益科學中心」(Center for Science in the Public Interest)指出，食用色素最常添加在糖果與軟性飲料等營養價值低的食品中，不過也可能存於顏色不鮮豔的食品。

另外食品政策研究員內斯特(Marion Nestle)也呼籲川普政府進一步加強對加工食品的監督：「從公衛立場來看，我期望小甘迺迪著手解決超加工食品問題，這才是更棘手、更重要的一項大挑戰。」

藥局 川普 西維吉尼亞州

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