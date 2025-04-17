未禁止跨性選手參加女子賽事 川普政府告緬因州 州長反擊：法院見

司法部長邦迪(中)16日在華府宣布控告緬因州， 因為該州違反聯邦規定，未禁止跨性運動員參加女子運動賽事。左為反對跨性人參加女子賽事的泳將蓋恩斯。(美聯社)

川普 政府16日以緬因州 違反聯邦規定，未禁止跨性運動員參加女子運動賽事為由，提告緬因州政府。緬因州民主黨州長密爾斯(Janet Mills)則表示將與川普政府法院見。

川普與緬因州民主黨州長密爾斯(Janet Mills)之間的嫌隙，因密爾斯在一次白宮 會議中直接挑戰川普總統「咱們法庭見」，擴大到難以彌補。川普威脅要切斷該州的聯邦撥款。

司法部長邦迪(Pam Bondi)一再強調，不准跨性人參加女子賽事是總統的施政重點，緬因州拒絕遵從，因此挨告，其他「不聽話」的州如明尼蘇達和加州，也可能吃官司。

邦迪說，「對他(川普)來說，這是一件大事。道理很簡單，女生就玩女生的運動，男生玩男生的運動。女性參加女性的比賽，男性參加男性的比賽。」

2024年競選期間，川普就不斷主張，跨性人不得參加「異性」的體育比賽。川普當選就任後，簽署行政命令，禁止跨性人參加女性賽事，也嚴格定義性別(sexes)--只有出母胎時的男性和女性兩種生理性別，沒有個人認同的「性別」(gender)。此一排斥「多元性別」的行政命令，受到不少司法挑戰。

教育部和衛生部說，緬因州准許變性女子參加女生的運動比賽，違反了聯邦法典第九條「不得歧視」規定。司法部請法院裁決，所有學校都要遵令，禁止「出生時是男性」的人參加女子比賽項目。

法院提出的和解協議若履行，跨性學生很多運動比賽就不能參加，緬因州官員拒不認同這樣的協議，理由是法律並未禁止跨性選手出賽。

密爾斯說，她不意外川普政府會提告，訴諸法院是白宮的施壓策略，目的是要強迫緬因州輕忽保護人權的州法。「此事根本無關學校體育或保護女性和女生，而是有關各州權力的大事，也就是捍衛法治，不受聯邦政府侵犯的大事，因為這個聯邦政府執意要實現它自己的意志，而無意支持法律。」

緬因州檢察長弗瑞(Aaron Frey)說，他很有信心緬因州依照州法和聯邦法行事。雖然總統發布的行政命令反映了他本人對法律的解讀，但任何對美國公民學稍有了解的人都知道，總統既不制定法律，也不解釋法律。我們期待代表緬因州，捍衛法治。