我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對等關稅最快周二晚上出爐？川普點出這兩個時間

義大利17輛特斯拉被燒毁 馬斯克：恐怖主義

喬州婦逃過車禍 卻墜樹後深井身亡

記者張聲肇／綜合報導
喬治亞州67歲婦人雪莉歐伯特3月29日車禍逃過一劫，但是下車求助時，不慎掉進樹叢遮蔽的深井喪生。(孟若郡警長辦公室)
喬治亞州67歲婦人雪莉歐伯特3月29日車禍逃過一劫，但是下車求助時，不慎掉進樹叢遮蔽的深井喪生。(孟若郡警長辦公室)

喬治亞州67歲婦人雪莉歐伯特(Shirley Obert)3月29日車禍逃過一劫，但是下車求助時，不慎掉進樹叢遮蔽的深井喪生，警消人員翌日在她車子附近發現屍體。

孟若郡(Monroe County)警長辦公室說，歐伯特車禍後似乎想求助，卻遭遇「悲慘的意外」。

她出門時，穿著福來雞快餐店(Chick-fil-A)的制服紅襯衫、黑長褲，29日失蹤後，家人朋友著急到處尋找。

警局發言人說，她被發現的地方「被茂密的樹叢掩蔽住，不會有人注意到。」「我們不知道她為甚麼到樹叢茂密的地方，但她的車子就在那裡。命案調查探員正在串連所有蛛絲馬跡，但確切發生了什麼，我們也許永遠無法得知。」

警局發言人又表示，「她也許曾往下望，或繞路躲避動物，但為何掉落深井，只能猜測是想逃離車禍現場時，走著走著，踩進洞口。」

救援人員沿著深井吊繩而下，把歐伯特屍體拉出。(孟若郡警長辦公室)
救援人員沿著深井吊繩而下，把歐伯特屍體拉出。(孟若郡警長辦公室)

警方發布兩張照片，一張是救援人員吊繩而下，另一張把她屍體從洞裡面拉出來。

替她家籌款的網頁說明，歐伯特撫養了四個孩子，和丈夫麥克感情很好，也是「很多人的好友」，需募款辦喪事，因她沒有人壽保險，先生靠她養。到31日早晨，已募得6.9萬元。

她的摯友奧翠(Vanessa Awtry)一聽到她失蹤，馬上在臉書籲請大家幫忙找；得知不幸後，悲嘆自己痛失良友，稱歐伯特是「隨時給你最熱情的擁抱，讓你再大的煩惱都會立刻消除」的「最棒女士」。

奧翠說，「我很懷念我們在鎮上相聚的時光，更會永遠懷念談好了的『再聚首』計畫，如今再也沒有機會了。」

歐伯特弟弟品森(Pinson)說，他痛失敬愛的姊姊，姊夫痛失靈魂伴侶，她是敬愛上帝的虔誠信徒，「請大家幫忙替我姊夫、他們的孩子、家人、朋友祈福。」

喬治亞州 保險

上一則

研究警告：嚼口香糖 恐吞下數千顆塑膠微粒

下一則

為威州保守派法官助選 馬斯克送出兩張百萬支票

延伸閱讀

喬州婦逃過車禍 下車求助卻墜深井身亡

喬州婦逃過車禍 下車求助卻墜深井身亡
性侵犯死後被毀屍 德州殯葬人員割下遺體生殖器塞嘴

性侵犯死後被毀屍 德州殯葬人員割下遺體生殖器塞嘴
95歲奧斯卡影帝金哈克曼與妻陳屍家中 死因可疑

95歲奧斯卡影帝金哈克曼與妻陳屍家中 死因可疑
哈克曼夫妻死因存疑？前門敞開 處方藥撒了一地

哈克曼夫妻死因存疑？前門敞開 處方藥撒了一地

熱門新聞

華裔教授王曉峰遭FBI調查，他之前一直是印大盧迪學院的知名教授。(印大官網)

FBI突襲搜索印大華裔教授住宅 恐引發新一波學術威脅

2025-03-29 17:52
美國總統川普的長子「小川普」（Donald Trump Jr.）。美聯社

尷尬…眼尖網友發現「小川普」書房放「這個」

2025-03-27 16:54
人工智慧(AI)工具普遍使用以及對ChatGPT等聊天機器人過度依賴，使得求職過程變得越來越不真實。路透

真人都哪去了？大學生百餘件打工面試幾乎全碰到AI

2025-03-27 11:49
很多教育界人士擔心，AI 聊天機器人引誘更多學生迴避具挑戰性的學習。圖為芝加哥一名父親指導14歲兒子寫作業。（美聯社）

用AI寫作業得第1、老師查不到 新州高三生吐露心聲…

2025-03-26 02:05
劉美賢在2025年花式滑冰世錦賽奪下后冠，成為近20年來首位獲得世界花樣滑冰冠軍的美國女性。(美聯社)

近20年來首位美籍冠軍 華裔劉美賢摘花滑世錦賽后冠

2025-03-28 23:11
新州紐瓦克自由國際機場，下機的旅客正前往海關接受入境檢查。(路透)

怕出去回不來 美綠卡持有者暫緩出國

2025-03-31 02:26

超人氣

更多 >
手機卡 跑得慢？蘋果前員工：刪掉這3種「沒用App」

手機卡 跑得慢？蘋果前員工：刪掉這3種「沒用App」
7種超市常見不健康冷凍食品…別再買了

7種超市常見不健康冷凍食品…別再買了
新手媽吳謹言和男主親到咬破唇 爸爸傳訊關切：有點過分

新手媽吳謹言和男主親到咬破唇 爸爸傳訊關切：有點過分
華女縱火燒鄰居 持刀對峙警察被擊斃 視頻還原現場

華女縱火燒鄰居 持刀對峙警察被擊斃 視頻還原現場
想要更健康 自然療法醫生：每天早上做這3件事

想要更健康 自然療法醫生：每天早上做這3件事