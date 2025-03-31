我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普態度急轉彎？稱相信普亭不會食言 但警告勿觸他「心理期限」

TikTok出售期限逼近 川普：會在4月5日前敲定

冰雨橫掃 密州威州20萬戶停電 田納西州可能出現龍捲風

編譯廖振堯／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
密西根州阿爾皮納鎮因為冰雨壓跨樹木拉倒電線，導致全市停電。五大湖區上半部的密西根和威斯康辛，共有20萬戶無電可用。(美聯社)
密西根州阿爾皮納鎮因為冰雨壓跨樹木拉倒電線，導致全市停電。五大湖區上半部的密西根和威斯康辛，共有20萬戶無電可用。(美聯社)

30、31日從中西部到南部、再到東部，至少有8000萬人處於惡劣天氣中，遭遇猛烈的風暴、大冰雹和龍捲風。結冰的豪雨導致密西根州、威斯康辛州的樹木和電線桿倒塌、五大湖區上半部20萬戶人家停電，同時預報員警告惡劣天氣即將襲擊田納西州。

綜合媒體報導，國家海洋暨大氣總署(NOAA)30日稱東南部、密西西比河谷中下游至俄亥俄河谷、五大湖區南部等地區預計將出現多場強烈雷暴，可能會出現破壞性強風。超級胞(supercells)還會引發數場龍捲風，其中一些龍捲風威力可能非常強大。田州中部的風速可能達到每小時70哩(112公里)，並有可能出現龍捲風以及直徑最大2吋的冰雹。

密州、威州已報告超過20萬戶停電，尚有電的教堂、學校和消防站臨時改為暖氣中心。密州蓋洛德(Gaylord)的氣象局稱該處的冰厚達半吋到近一吋；位於底特律以北250哩的阿爾皮納郡(Alpena County)電力公司表示1萬6750名家庭和企業客戶幾乎全部陷入停電。

Accuweather氣象學家警告30日晚上開始，阿肯色州小岩城(Little Rock)、田州曼菲斯(Memphis)和納許維爾(Nashville)、肯塔基州帕迪由卡(Paducah)、印第安納州埃文斯維爾(Evansville)、布盧明頓(Bloomington)等地可能出現十多場龍捲風，部分地區與兩周前受龍捲風和風暴襲擊的地區相同。Weather.com認為31日龍捲風風險最高的地區是阿拉巴馬州南部到維吉尼亞州地區。

預報員預計到31日，風暴將襲擊東南地區、大西洋中部和東北地區；Accuweather表示31日的惡劣天氣將影響紐奧良、亞特蘭大、夏洛特、華府、費城和紐約市非常繁忙的81、85、95號州際公路。展望本周，可能有更多的強力風暴從中部蔓延到東海岸，Accuweather指出隨著春季天氣模式持續，來自墨西哥灣的暖濕空氣與加拿大來的冷氣不斷拉鋸，形成更多輪惡劣天氣。

龍捲風 維吉尼亞州 阿拉巴馬州

上一則

演員李察張伯倫 91歲生日前夕病逝

下一則

怕出去回不來 美綠卡持有者暫緩出國

延伸閱讀

冰雨襲密州、威州致20萬戶停電 田納西恐降龍捲風

冰雨襲密州、威州致20萬戶停電 田納西恐降龍捲風
全面重啟 英希斯洛機場21日大停電 將增派數百名人員、加開航班

全面重啟 英希斯洛機場21日大停電 將增派數百名人員、加開航班
不是停電 桃機響應「世界關燈日」 22日晚暗燈1小時

不是停電 桃機響應「世界關燈日」 22日晚暗燈1小時
倫敦希斯洛機場大停電 21日全天關閉

倫敦希斯洛機場大停電 21日全天關閉

熱門新聞

華裔教授王曉峰遭FBI調查，他之前一直是印大盧迪學院的知名教授。(印大官網)

FBI突襲搜索印大華裔教授住宅 恐引發新一波學術威脅

2025-03-29 17:52
美國總統川普的長子「小川普」（Donald Trump Jr.）。美聯社

尷尬…眼尖網友發現「小川普」書房放「這個」

2025-03-27 16:54
邊境政策更趨嚴格之際，旅客入境時最好審慎因應。路透

旅客入境美國權益須知：海關問什麼？是否查手機？

2025-03-24 09:27
賈維斯被控偽造學貸平台百萬客戶名單並以1.7億元賣給摩根大通。(美聯社)

偽造400萬名客戶 她騙摩根大通1.7億元

2025-03-24 10:42
人工智慧(AI)工具普遍使用以及對ChatGPT等聊天機器人過度依賴，使得求職過程變得越來越不真實。路透

真人都哪去了？大學生百餘件打工面試幾乎全碰到AI

2025-03-27 11:49
很多教育界人士擔心，AI 聊天機器人引誘更多學生迴避具挑戰性的學習。圖為芝加哥一名父親指導14歲兒子寫作業。（美聯社）

用AI寫作業得第1、老師查不到 新州高三生吐露心聲…

2025-03-26 02:05

超人氣

更多 >
自己沖煮咖啡總和店裡天差地別？ 最常犯的錯有這三個

自己沖煮咖啡總和店裡天差地別？ 最常犯的錯有這三個
受訪被問尋求第3任？川普：我不是在開玩笑

受訪被問尋求第3任？川普：我不是在開玩笑
一代萬人迷 李察張伯倫逝世 刺鳥、豪情三劍客深植人心

一代萬人迷 李察張伯倫逝世 刺鳥、豪情三劍客深植人心
不知民間疾苦？沒常識？ 趙露思新綜藝 刪減爭議片段挨轟

不知民間疾苦？沒常識？ 趙露思新綜藝 刪減爭議片段挨轟
理財長者篇／出現3跡象 子女應接手替父母理財了

理財長者篇／出現3跡象 子女應接手替父母理財了