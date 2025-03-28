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全美第一州 維州魯莽駕駛將強制安裝車輛限速器

記者張聲肇／綜合報導
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維吉尼亞州即將對魯莽駕駛人的車輛安裝限速器，使他們無法超速，該法預定2026年7月生效。(美聯社)
維吉尼亞州即將對魯莽駕駛人的車輛安裝限速器，使他們無法超速，該法預定2026年7月生效。(美聯社)

維吉尼亞即將對魯莽駕駛人的車輛安裝限速器，使他們無法超速；華府已通過類似法案，馬里蘭等州有意仿效。維州法律2026年7月生效後，可能成為全第一個「強制車輛限速」的州。

美國道路事故的死亡人數，每年至少1萬，維州議會通過的法案，授權法官裁決肇事駕駛以汽車加裝限速器換取不必入監或吊銷駕照。

民主黨籍州議員霍普(Patrick A. Hope)說，反酒駕媽媽聯盟、全國安全議會等道路安全倡議組織給他這個點子，他親自駕駛過裝了限速器的車子，「很好用，你想超速也不可能。」

他認為這方法比吊銷駕照好，因為駕駛人不論工作、購物、接送孩子都寸步難行。對習慣性超速的駕駛人，限速器的作用，如同酒駕累犯開車前先測量呼吸的酒精含量，若未通過車子就根本發動不了的「自動鎖車」器。

霍普提案，時速超過100哩的魯莽駕駛一律在車上裝置限速器2至6個月，但共和黨籍州長楊金(Glenn Youngkin)認為太嚴格，強制權交給法院去裁量即可，霍普對州長的看法有疑慮，但同意會請議會同仁通過「州長版」法案。提案人都同意時，法案的修訂通常會過關。

他說，鑒於某些開車人的劣習，讓法官裁量，會不會導致事後大家都後悔？不過，畢竟剛剛開始，「重要的是，先讓法案通過、實行再說。」

一旦被裁定裝設限速器，費用自負。華府的法案規定，家境不好的人，可由公家代付。開車人如果對限速器動手腳，或不開裝有限速器的車改開別輛，被發現的話，可處最高一年徒刑。

「智慧限速器」問世20年，會根據車子所在地的速限，和汽車辨認交通號誌的功能，把速度降到法定速速以下；早前，校車和公車就已裝設類似功能的限速器。

科羅拉多大學工程系教授馬歇爾(Wesley E. Marshall)說，上世紀初，就有法案試圖強迫汽車製造商對每輛車都設安全速限，額外裝置限速器不是無效果，而是沒人願意接受。

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